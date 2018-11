El otro día abrí un cartón de leche sin que saliera ni una sola gota de leche. Lo hice. No sabría decir cómo ni por qué conseguí tal proeza. Es cierto que me pilló de improviso, es decir, lo hice sin pensar, como el que respira o se capuza. Pim, pam, pum. Abrí, despacio, deslicé el papel de aluminio con lengüeta, y salió tranquilamente. Luego, al verter la leche en la taza ya no pudo ser, y una gota me llegó hasta la ceja. Y eso que era consciente del logro, y lo hice con el temple de un zurdo que había dormido sus ocho horas. Si le hubiera puesto el pitorro canalizador que tenemos para el vino habría hecho un limpio puro, pero me confié.

Qué palabra. Abrefácil. Es un vocablo que te insulta, directamente. Te pone un reto por la mañana, a mediodía, con hambre€ con prisa. Da igual. Es un abrefácil. Ya te lo dice en sí mismo la palabra. Si no lo abres, no es porque no sea fácil. Será por otra cosa. Supongo que como en todo, hay dos tipos de personas en el mundo, o eso quiero pensar, los que no abrimos fácil las cosas con abrefácil y los que sí, porque se llama así por algo, y será porque hay una mayoría de gente que no necesita tenedorcillo para abrir las olivas, el atún, las sardinas en tomate o los berberechos, que no lanza leche random como si fuera Jackson Pollock sobre manteles, paredes y cejas cada vez que abre un cartón, ya sea brik o botella de plástico, o incluso gente que abrirá los mejillones sin mancha, sin que el aceite naranja más potente que la tinta china de la edad media se incruste en las yemas de tus dedicos. La habrá. Habrá mucha gente que honre al palabro.

Y lo cierto es que terminamos abriéndolo todo. Pero después de tres décadas abriendo abrefáciles es inherente a su semántica cierta carga onomatopéyica€ que decir ¡abrefácil! Así a bocajarro es como decir ¡cáspita! asociado a una mancha, a un espasmo de leche, aceite, cereales€ Mancha, desborde, galletas en el suelo, bayeta€

Supongo que a los que no les pasa no les sugerirá todo esto la palabrica, porque, para la otra mitad, abrefácil es una palabra antonimántica, y nos inventamos término, esto es, palabra cuyo significado es contrario a lo que sugiere su morfología.

En fin, el diccionario dice que es un sistema de apertura de ciertos envases herméticos, como latas o cartones, que permite abrirlos con las manos sin necesidad de ningún utensilio. Al menos, la sabia Real Academia, no insiste en la facilidad del cometido, aunque lo de ningún utensilio... ¿Eres de los que abre fácil los abrefáciles? Vale.