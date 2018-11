El contenedor

He tenido un día horroroso en la oficina. En el coche noto el cuerpo entumecido de tanta silla y el cuello rígido ha derivado en un terrible dolor de cabeza. Encima diluvia, con lo triste que me pone la lluvia. No habrá nada ni nadie que me saque hoy de casa.

Abro la puerta de mi apartamento. La estancia está completamente vacía. Se respira una paz melancólica y un silencio ensordecedor.

Todo se ve tan inmaculado y tan pulcro. Cada cosa ocupa su lugar: mis zapatos en el zapatero, mis calcetines en su cajón, mi camiseta preferida bajo la almohada y el trozo de tarta que dejé olvidado en la mesa bajita del salón sigue intacto.

Me siento en el sofá que está junto a esa mesa y rompo a llorar desconsolada frente al trozo de pastel.

Tres semanas han pasado ya y todavía no me acostumbro, todavía duele como una herida abierta que nadie podrá lamer ni curar.

Echo de menos las huellas de barro sobre el suelo marfil al regreso de nuestro paseo nocturno obligatorio. Echo de menos encontrar ese calcetín desparejado debajo de tu alfombra. Echo mucho de menos descubrir que has pasado la noche sobre mi camiseta favorita. Echo de menos reñirte porque te has subido en el sofá, en la cama, en el cartero y en el repartidor de pizza. Extraño tus recibimientos efusivos siempre, después de pasar todo el día fuera o a los dos minutos si regreso porque he olvidado algo. Echo de menos tu mirada de cachorro abandonado mientras como, tener que cambiarme a última hora de ropa porque te me has subido para despedirte. Echo de menos tu cariño sin límite, tu amor sin reproches, sin dobleces, sin exigencias. Echo de menos que me escuches sin juzgarme, que te pongas en guardia para defenderme, que me regales ese ´manjar´ que habías enterrado en el jardín, arruinando los rosales, extraño que cantes conmigo aullando a pleno pulmón.

Te echo de menos.

Uno nunca sabe el lugar que puede llegar a ocupar en su vida un recién llegado. Y yo no imaginaba que me darías tanto por tan poco, que formaríamos tan buen equipo, que ganaríamos todas las batallas menos la última y que estaría tan sola sin ti.