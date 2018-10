Lluvia sin justicia

Cuando escribo estas líneas las calles de muchas poblaciones del litoral mediterráneo peninsular remedan torrentes, tras un aguacero muy por encima de lo habitual. El clamor de protestas indignadas se eleva de nuevo, como hace bien poco en Mallorca tras un funesto episodio que se cobró quince vidas de la forma más injusta. Afortunadamente el sol secará en breve los efímeros charcos, brigadas de limpieza adecentarán los desperfectos y las ocasionales pérdidas económicas se paliarán con mayor o menor rapidez y eficacia.

Escuchamos ya la serie habitual de legítimas quejas contestadas por las explicaciones meteorológicas y las propuestas de nuevas infraestructuras más eficaces en prontos plazos (pero sin determinar). Simultáneamente los impresionados gestores urbanos ponen cara de circunstancias. Del embalse al canal y de este al tubo parece el único ciclo hidrológico aceptable y, si mana, que sea por boca de riego o grifo.

Sin embargo, se trata ya de una secuencia que se reitera como un estribillo discordante sobre el que todos debemos reflexionar seriamente más allá de lo meramente relacionado con la naturaleza. De hecho, se trata de la expresión de un problema de mayor alcance. En los llanos de inundación del mundo desarrollado las relaciones entre el hombre y el medio alcanzan su máxima expresión de la forma más flagrante y, en ocasiones, dramática. La naturaleza, que interviene de forma inherente a los caracteres del medio, atmósfera y suelo, funciona obedeciendo sus propias leyes tal y como siempre lo ha hecho. Por desgracia, desde hace unas décadas esos condicionantes se han alterado profundamente. El suelo experimenta un proceso que se ha dado en denominar de ´artificialización´ o ´sellado´, que alcanza hoy cotas muy elevadas estudiadas y cuantificadas en numerosas ocasiones en términos de metros cuadrados impermeabilizados. Este fenómeno favorece un aumento de la escorrentía y el caudal transportado por ramblas y ríos en situación de crecida. Además, hemos de considerar el papel que juega el clima que, pese a las posiciones negacionistas, ha experimentado un cambio más extremo por el proceso de calentamiento que según sabemos produce cada vez con más frecuencias episodios de lluvia de fuerte intensidad horaria.

El ritmo de alteración y usurpación de espacios inundables ha ido creciendo en las últimas décadas de forma acompasada al crecimiento demográfico y ocupación de riberas e, incluso de cauces. Obviamente, las inundaciones no hacen más que constatar esta desadaptación, lo cual resulta evidente al contrastar el balance en constante aumento de las pérdidas económicas. La estrategia seguida por las sociedades afectadas ha sido hasta tiempos muy recientes simplemente de hechos consumados, es decir, acontece una inundación que arroja una situación catastrófica, y se responde con actuaciones estructurales como la construcción de presas. Posteriormente, ya entrado el siglo XXI, en aquellos lugares donde ha sido posible, se ha priorizado la planificación territorial para evitar su ocupación edificatoria.

Con las últimas medidas, las que priorizan el orden de las cosas por encima de la mera obra civil, podríamos llegar a pensar que hemos superado una visión desarrollista y pasamos a una fase más ecológica. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. A pesar de la evidencia clara y cada vez mayor de la relación costo-beneficio de una acción oportuna para mitigar el daño que causan las tormentas, el mundo gasta mucho más en ayuda y reconstrucción después de los fenómenos catastróficos que en mitigación, y esto resulta específicamente válido para los países pobres, que, inclusive en los buenos tiempos, tienen escasos recursos.

Estamos asistiendo a un colapso de lo ambiental que no puede separarse de la cuestión social y que no hace más que acelerar las pérdidas económicas. En la actualidad vemos cómo el sistema político y financiero ignora o no comprende los factores ambientales dando la espalda al devenir climático y sus efectos catastróficos como estrategia más sencilla para ocultar su gran fracaso. La consigna es el silencio y el rechazo de la evidencia científica para seguir aferrándose al crecimiento continuo cueste lo que cueste como modelo de éxito para superar cualquier obstáculo. De esta forma, cualquier medida preventiva para mitigar las inundaciones como son los planes de ordenación del territorio y planes generales de ordenación urbana, se ve distorsionada por este sesgo económico y se contamina con la lógica del mercado, alejándose cada vez más de su interés medioambiental.

La brecha de la desigualdad en la riqueza que se advierte en el campo económico también se aprecia en los procesos de ocupación del territorio. Esa es la razón que explica por qué en Houston o, incluso según investigaciones recientes también en el litoral mediterráneo español, sean generalmente las comunidades más pobres (y sin culpabilidad alguna) las primeras y más brutalmente golpeadas. La impresión es la de un barco que se hunde en el que los más pudientes tratan de encaramarse al palo mayor y los menos o peor localizados, comienzan a naufragar para, más pronto o más tarde, volver a quedar todos a merced de la misma naturaleza.