Frigorífico en obsolescencia

Encuentro a mi amiga Encarna por la calle. Va dispuesta y tan ufana a comprar un nuevo frigorífico. El suyo, me cuenta, está perfecto, limpio como una patena y hasta da gusto verlo. Sin embargo algo con la carga del gas no funciona y no tiene reparación. Le pregunto cuando lo compró. Me lo dice y coincidimos en que no es tan viejo. Pero a pesar de tal coincidencia de conceptos y hasta de espíritu nos debemos despedir pronto no vaya a cerrar la tienda donde mi amiga comprará, sí o sí, un frigorífico nuevo.

Tanto ella como yo sabemos que eso que le pasa a su frigorífico, y con su frigorífico a ella, y con ella a su bolsillo, y lo que le pasará en consecuencia a la capacidad del vertedero donde irá un frigorífico casi nuevo, y con el vertedero al medio ambiente, y con el medio ambiente a todos, incluso a mi amiga. Esta cosa, digo, que le ocurre a su frigorífico, se llama obsolescencia programada. Ni más ni menos.

Esto de la obsolescencia es una de las más viejas trampas de la sociedad de consumo. Consiste en programar el fin de la vida útil de un producto de modo que tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante éste se vuelva no funcional, inútil o inservible. Lo dice Wikipedia, o sea que santa palabra.

Fíjense: No es que un producto tenga un fin para su vida útil, al fin y al cabo todos, animados e inanimados, nos moriremos de viejos, sino que esa fecha se programa por los que saben programar estas cosas en la industria.

Pero es que además la misma fuente me informa de que hay infinidad de tipos de obsolescencia. La obsolescencia programada propiamente dicha prevé una duración del producto, si hace falta incluyéndole algún dispositivo interno que resiste un cierto número de utilizaciones. Pero luego está la obsolescencia indirecta, la funcional, la obsolescencia por incompatibilidad, que todos hemos vivido cuando ya no quedan repuestos o cargadores para nuestro viejo aparato que funciona estupendamente. Existe también la obsolescencia por notificación, que es lo que le pasa al cartucho de las impresoras cuando no se utiliza durante un tiempo, aunque te avisa elegantemente, o la obsolescencia por caducidad, muy clásica en yogures que acortan las fechas de consumo preferente o de caducidad mientras que todos saben que todavía se puede consumir durante un tiempo sin riesgo para la salud.

Y en fin, que los tipos de obsolescencia más retorcidos, turbadores, y también absolutamente programados por la industria son la obsolescencia psicológica y la estética; o sea, respectivamente que la publicidad te convenza de que lo que tú tienes ya está pasado y de que es feo o no está de moda, como en la ropa.

Pero es que para colmo de los colmos también el mercado te explica en ocasiones que debes ya cambiar tu producto porque los que sacan nuevos son menos agresivos con el medio ambiente. Lo que hay que oír.