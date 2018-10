Menos esposas

No crean que se trata de matrimonios, sino de presos. Concretamente de la Instrucción 3/2018, la primera del ministro de Interior, antiguo juez y casado, por lo que no va en contra de esa institución matrimonial, supongo. Esa instrucción va dirigida a las instituciones penitenciarias y ordena reducir el uso de las esposas y las correas en los presos que organicen alguna revuelta o indisciplina más o menos grave, a casos excepcionales y además no deben pasar de una media hora su uso una vez reducido el preso/a, tras el agotamiento de otras medidas previas, como el diálogo o intentar que se relaje o serene aisladamente. El jefe de servicio supervisará todas estas actuaciones, contando además con el visto bueno del director de la prisión. Sin obviar la última decisión que tome el juez de vigilancia penitenciaria al que se le expondrán las circunstancias, las necesidades del uso de las esposas y la duración en su caso de esa inmovilización.

Esta instrucción ya recibida en todas las cárceles españolas supongo que ha organizado algo de revuelo o al menos preocupación entre los funcionarios de prisión, que estoy seguro no usan esas medidas de esposas y correas de forma caprichosa, sino cuando sea estrictamente necesario. Es decir, en casos excepcionales que es lo que ahora se les ordena desde el ministerio del Interior, por lo que en principio esta instrucción no debería preocuparles salvo que la interpretación que ahora se pueda hacer de situaciones excepcionales sea tan estricta que les coloque en más de una ocasión en un brete a la hora de decidir.

No seré yo quien corrija a un exjuez con más experiencia que yo en esta materia. Pero permítanme que como yo también he tenido muchas causas con presos a lo largo de mi historial judicial, les relate que en las salas de vistas cuando se iba a juzgar a un preso esposado normalmente, por delante y con grilletes metálicos, pocos con esposas de otro material más o menos desechable, siempre se le preguntaba tanto al abogado del acusado, como a las fuerzas policiales que le custodiaban si era o no conveniente que declarase sin las esposas, para sentirse más libre, o por el contrario si era mejor, por motivos de seguridad, que siguiera esposado, pues la libertad al menos oral seguía intacta. Normalmente el letrado de turno dejaba a la decisión del juez o tribunal la solución, en tanto que el policía o guardia civil que estaba al mando de la pareja como mínimo de la escolta, emitía su parecer que casi siempre era respetado por el tribunal, pues al fin y al cabo eran ellos quien conocían más al detenido y su peligrosidad, sin olvidar que eran los principales responsables de su custodia.

Sin embargo, ahora la cuestión no se suscita dentro de un juicio oral o plenario, ni siquiera en la declaración de un detenido ante el juez de guardia, sino dentro de un centro penitenciario, cuando como consecuencia de un incidente, se precisa reducir al preso y tenerlo esposado, incluso a veces por su propia seguridad para evitar autolesiones o agresiones a otros presos o funcionarios de prisiones. A partir de ya, la utilización de las esposas o grilletes metálicos o de nylon, cuenta con tres requisitos o límites esenciales: uno, en el espacio pues debe tratarse de un caso excepcional; otro de tiempo, para que no dure más demedia hora, y a partir de ese período solamente se podrán utilizar correas homologadas y siempre dentro de celdas habilitadas a tal efecto; y, un tercero de personal, al menos deben estar presentes cuatro funcionarios. Con conocimiento y participación del jefe de los funcionarios, del director del centro penitenciario y del juez de vigilancia penitenciaria.

De todas formas, como ahora son los presos los que deciden sobre los presupuestos generales del Estado, a lo mejor mejora la justicia.