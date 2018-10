La Semana Santa ya llegó

La Navidad está por llegar y en algunos sitios y establecimientos ya se han adelantado y han puesto turrones y otros dulces de esa época tan entrañable. Hay gente que le gusta ser previsora y comprarlos cuanto antes. Otras personas aprovechan y empiezan ya a darle al mazapán y la torta. Sin embargo, hay otros que no se conforman con ver próxima la llegada del Niño Jesús y los Reyes Magos y avanzan en el calendario.

Esto es lo que le ha ocurrido al presidente de la Comunidad Autónoma y líder del PP en la Región, Fernando López Miras, que piensa que la Semana Santa ya ha llegado. Al menos es lo que parece en los discursos que va haciendo por las pedanías, que ha comenzado a recorrer de la mano del alcalde de Murcia, José Ballesta, al que apoya para que sea de nuevo cabeza de cartel de los populares en las elecciones municipales del próximo año.

López Miras se despachó a gusto en una de esas visitas y afirmó que el PP es el único que apoya la Semana Santa y sus tradiciones porque, según él, es el único grupo que apoyó estas manifestaciones culturales en la Asamblea Regional. Los vecinos más puestos en materia eclesiástica se debieron quedar ojipláticos ante tal argumento, ya que la moción que presentaron los populares en la Asamblea Regional en defensa de estos desfiles pasionales salió adelante y fue aprobada, algo imposible con los únicos votos del grupo del Gobierno.

El PP en esta legislatura no tiene mayoría absoluta ni en la Asamblea ni en la Ayuntamiento de Murcia y necesita de acuerdos constantes con otros grupos para sacar adelante. En esa moción en concreto, todos los grupos apoyaron estas tradiciones. Quizá el presidente se calentó en exceso al hablar de estos ritos religiosos y se vino arriba, diciendo que todos los grupos de la oposición votaron en contra de esa moción. O, como otros sospechan, quiere meter miedo en las pedanías y transmitir la idea de que al PSOE y Ciudadanos no les importan las tradiciones, una idea que no se ajusta a la realidad puesto que estos grupos, en el Ayuntamiento de Murcia, votaron en contra de la moción de Cambiemos Murcia, que exigía la laicidad en los desfiles pasionales. En cualquier caso, el líder de los populares quiere arrastrar con su discurso el voto más conservador.

Otra de las argumentaciones de López Miras también está causando revuelo en los pueblos a los que va con Ballesta. En ese caso, haciendo alusión a las infraestructuras. Dice López Miras que su partido es el único que cree en las infraestructuras. Solo hay que dar un vistazo al mapa de Murcia y pedanías para ver qué obras se han realizado de las contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se redactó hace más de veinte años, para sacar conclusiones objetivas. Lo que está claro es que ha comenzado la precampaña electoral y con un nivel... Por nadie pase.