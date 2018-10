Garre hace un guiño a Vox en su primer eslogan

La campaña de promoción del partido de Alberto Garre incorpora como lema de salida la frase «Con voz propia». Letras en negro sobre fondo amarillo, al estilo de la mejor etapa de Canal +. Lo que funciona, funciona. En el fondo sus publicistas hicieron un a veces provechoso máster a la vera del Gobierno de Valcárcel, donde aprendieron todo lo que hay que aprender, como Garre mismo, de donde hay que deducir que la campaña de Somos la financia involuntariamente el PP. El detalle clave es que la palabra ´voz´ aparece subrayada con un trazo blanco, como un fosforito inverso. Esta señal quiere decir algo, pues de otro modo no existiría. Quizá se trate de un guiño a Vox. Quien crea que la alternativa de derechas al PP es Vox debiera reparar primero en Voz, el subrayado del lema de Garre, no vayamos a diversificar los esfuerzos. El problema de Garre es que contra Rajoy vivía mejor. En la Región ya no gobiernan los portavoces de Valcárcel, y en Madrid está el PSOE. La crítica originaria de Somos tenía unos referentes que ya no existen. Ir contra Pedro Sánchez significa ponerse en línea con el PP, es decir, perder identidad, o sea, perder ´voz´. Por tanto, es mejor convocar a ´vox´. Así se deduce.