¿A vosotros no os pasa que hay cosas en las que no queréis pensar y no dejan de resonar en vuestra cabeza? ¿A vosotros no os pasa que, tras mucho meditar, tomáis una decisión y, acto seguido, hacéis todo lo contrario? ¿A vosotros no os pasa que prometéis, por activa y por pasiva, que nunca más y entonces, os tiráis de cabeza? ¿A vosotros no os pasa que habíais asegurado que jamás os volveríais a enamorar, que nunca tendríais nada con nadie en la vida ni locos y entonces, sucede?

¿A vosotros no os pasa que os dais cuenta de que nunca antes os habías enamorado realmente? ¿A vosotros no os sucede que resulta que ese alguien es lo mejor que os podría pasar? ¿A vosotros no os pasa que os habían querido tan mal que ahora, pensando en esa persona, la emoción os provoca incluso las lágrimas? ¿A vosotros no os pasa que llega alguien y lo desordena todo, que todo lo ordena, que hace que todo merezca la pena y cobre sentido?

¿A vosotros no os pasa que esa persona os da la energía para hacer aquello que es tan necesario y no haríais sin su apoyo? ¿A vosotros no os pasa que os gusta todo de ella: su cuerpo, su cara, sus gestos, sus palabras, su voz, sus pensamientos, su tacto, su olor, su sabor, su manera de encarar y ver la vida?

¿A vosotros no os pasa que ya no queréis que nunca os falte? ¿A vosotros no os pasa que os da miedo pensar que pueda acabarse? ¿A vosotros no os pasa que sea un amor imposible, que viva a cientos de kilómetros y a la vez la sintáis tan cerca y tan dentro de vosotros? ¿A vosotros no os pasa que os alegra su llamada, que todo lo ilumina, que esperáis con ilusión, sus palabras, su contacto, su encuentro?

¿Y a vosotros no os pasa que todo parece tan difícil, casi imposible, que cada uno tiene su vida, su trabajo, sus obligaciones y su arraigo? ¿No os pasa acaso que os reís con ella como nunca antes, que habláis durante horas, que siempre es buen momento? ¿A vosotros no os pasa que la echáis tanto de menos que, a veces, discutís sin motivos, que los celos os visitan de forma absurda y al minuto los descartáis?

¿A vosotros no os pasa que os hace sentir bonita, importante, deseada, segura, feliz? ¿A vosotros no os pasa que todo parece perdido, pero que no os lo queréis perder? ¿A vosotros no os pasa que os sentís la persona más afortunada del mundo por tenerla y que, al mismo tiempo, no os podéis explicar que esto sea así?

Pues a mí tampoco.