Que gane el mejor

¿Quién crees que ganará las próximas elecciones municipales en Cartagena? Quizá le hayan hecho esta pregunta en las últimas semanas. A mí me la han hecho varias personas, aunque más por curiosidad que por mi capacidad de adivino, que es nula. «Ni idea», fue mi respuesta, porque considero que si hace cuatro años era difícil hacer apuestas, aún lo es más de cara a la cita con las urnas del próximo mes de mayo, que lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Además, los políticos de todos los bandos se encargan y se seguirán encargando de recordarnos que nos encontramos en la recta final electoral y que, si lo de hacer campaña a favor de sus respectivas siglas es algo que les sale de continuo, lo que resta de camino hasta las votaciones será un auténtico sprint, en el que lo darán todo, echarán el resto y exprimirán sus fuerzas para cruzar la meta los primeros.

Y ojalá fuera siempre año electoral, porque no me dirán que en este periodo en el que los políticos nos necesitan más que nunca o, al menos, necesitan nuestro voto, se esmeran en satisfacer nuestras propuestas y reivindicaciones y, sobre todo, nos engatusan con promesas y anuncios que pocas veces se cumplen cuando dejan de precisar nuestra papeleta.

Me río yo de la batalla entre Escipión y Magón por hacerse con el destino de Qart Hadast ante la que nos espera en los próximos meses. Porque si convulso ha sido un mandato atípico, no imagino que, de repente, cuando más se la juegan todos, entierren el hacha de guerra y decidan congraciarnos con una precampaña y campaña electoral en la que reine la concordia y las buenas palabras. A juzgar por lo que hemos visto en estos casi cuatro años, nos esperan unos meses de traca.

En la celebración de los plenos municipales, donde se supone que deben mostrarse respetuosos entre ellos, porque nos representan a todos, se han despreciado mutuamente y se han lanzado continuos dardos verbales e, incluso, han entrado en ataques personales sin miramientos que, por supuesto, no nos interesan al resto de los ciudadanos, que lo único que queremos es que velen por aquello para lo que los hemos elegido, el bien de Cartagena y el bienestar de los cartageneros.

Por eso sería extraño que ahora opten por mostrarse más pacíficos y prefieran referirse a sus contrincantes con mesura y elegancia, aunque sería lo deseable. Porque ni todo lo que hacen unos es acertado y exento de fallos, ni todo lo que hacen los otros es un despropósito y una calamidad. Si los líderes de uno y otro bando aplicaran el mismo rasero en sus partidos que en los contrarios, otro gallo nos cantaría. Pero ya saben eso de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Aunque eso de la ceguera selectiva es más acuciante en la política.

Porque aquí lo que importa es apuntarse el tanto y salir en la foto. Lo de actuar por el mero hecho de que algo es bueno o malo para nuestra ciudad es secundario, por mucho que se llenen la boca con proclamas en las que poco menos que darían su sangre por Cartagena.

De lo que nos dicen los políticos, seremos benignos si nos creemos la mitad. Se lo han ganado a pulso ellos mismos, aunque probablemente paguen justos por pecadores. Sirva como ejemplo la cantidad de fechas que nos han dado y que nos seguirán dando sobre la llegada del AVE. Si es que llega, porque, de momento, ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo. Y mientras tanto, nos borran del mapa en los libros de texto y también del trazado del Corredor Mediterráneo, porque ayer nos enteramos de que ya no es que la futura línea ferroviaria se desvíe de su trazado natural por la costa para adentrarse en Murcia, es que ni siquiera está previsto que hagan el ramal hacia Cartagena con el que nos querían conformar. Y lo dijo así, sin anestesia, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, aunque, por supuesto, la culpa no es de él ni de los suyos, sino de los socialistas. Porque da igual lo que hagas o de qué partido seas, en esto de la política, lo de asumir responsabilidades y culpas no se estila, la culpa siempre es de los otros. Y mientras ellos se reparten los reproches, a nosotros, los ciudadanos de a pie, se nos escapa el tren.

Porque nos informan estos días de que la calidad del semen de los cartageneros es de lo peor y lo achacan a los malos hábitos y, sobre todo, a la contaminación. Aunque no me extrañaría que detrás de esta incapacidad de reproducirse se ocultara un perverso plan para borrarnos progresivamente del mapa no sólo sobre el papel.

Anda que no está repleto de tópicazos lo que llevo de artículo. Porque no puede ser verdad que todos sean iguales. No puede ser que los casos de dirigentes que vemos día sí y día también en los telediarios y que ya casi nos arrancan la risa, porque han copado el cupo de nuestra Indignación, sea la tónica habitual. No puede ser que tengamos que conformarnos con la mediocridad, con el menos malo, con el que menos la hace. Quizá sea un idealista, pero de verdad que creo que son más, muchos más, los que quieren trabajar en serio por solucionar nuestros problemas y los de nuestra ciudad. Quizá algunos, tal vez más de los que serían deseables, caigan en la trampa de la autocomplacencia, de bregar más por el voto, por su partido, que por el bien de su tierra.

Sinceramente, me siento incapaz de aventurar quién será nuestro próximo alcalde o alcaldesa y hasta me atrevería a decir que me da igual. Me conformo con que gane el mejor, el mejor para Cartagena.