En defensa de Willy Toledo

De nuevo, aunque sea repetir, hay que salir a la palestra sobre este tema de los sentimientos religiosos, y es ya preocupante, saber lo que es un sentimiento religioso y lo que no es, por lo menos en ámbito del cristianismo que es el conozco y vivo, a pesar de mis equivocaciones y contradicciones, con motivo del procesamiento de Willy Toledo por parte del Juzgado de Instrucción Nº 11 de Madrid, cuyo juez considera un delito contra los sentimientos religiosos el hecho de cagarse en Dios y en la Virgen María en Faceboock, cuya demanda formuló la Asociación de Abogados Cristianos.

Ni qué decir que las redes sociales se van a llenar de "mierderío" y se van a repetir la frase de "me cago en Dios y en la Virgen María", como un acto de solidaridad y desafío. Todo esto se produce en un momento donde la pederastia de sacerdotes y obispos, añadido al encubrimiento, es una realidad patente y terrible, que nos indigna y nos hunde de una manera indudable. Llevan razón cuando nos dicen que nos desgarramos las vestiduras por palabras o gestos que no nos gustan y, en cambio, se ha ejercido la pederastia, se ha consentido, se ha encubierto y algunos pederastas que se sabía han ocupado cargos muy importantes en la Curia Romana. Sobrecoge cuándo lees cómo se producían los abusos y no se hacía nada y ahora nos podemos muy sensibles y alterados por expresiones y gestos que no dejan de ser eso, expresiones y gestos.

Vuelvo a insistir que estas expresiones y otras, junto a gestos y escenificaciones, entran en el mundo de la libertad de expresión, que podemos considerar a veces como hirientes y de mal gusto y de falta de respeto, yo he visto cosas en relación a este tema que he dicho ¡Madre mía! y resoplado porque me ha parecido muy molesto y muy desagradable, pero, no es ningún atentado contra los sentimientos religiosos, que son otra cosa distinta. El propio juez de este juzgado atenta contra los sentimientos religiosos porque castiga, abre un proceso, en nombre de un Dios que perdona, se atenta contra el sentimiento religioso del perdón y la reconciliación, eso sí son sentimientos religiosos; la venganza, el rencor y el odio sí atenta contra los sentimientos religiosos. Los propia Asociación de Abogados Cristianos atenta con sus demandas el sentimiento religioso de la reconciliación y el perdón, no han entendido mucho del cristianismo.

¿Ustedes se imaginan, jueces y juezas y fiscalía que yo hubiera puesto una demanda contra el gobierno español de José María Aznar por apoyar y participar en la guerra de Iraq por atentar contra el sentimiento religioso de la paz? Si lo hubiera hecho, me imagino la respuesta y la paz fundamentada en la justicia en un sentimiento religioso. ¿Ustedes se imaginan, jueces y juezas y fiscalía que hubiéramos puesto una demanda por atentar contra los sentimientos religiosos cada vez que, por una demanda de una entidad financiera, hubieran desahuciado a una familia? Echar a la calle a una familia es ir contra los sentimientos religiosos, porque hay que defender a las familias, a los menores y a nuestros mayores. Recordarles lo que ha pasado en Oviedo, donde un matrimonio de 72 y 74 años fueron desahuciados por la inhumanidad social, la indiferencia y la complicidad judicial, sin aplicar el protocolo de avisar a los servicios sociales ante una situación de vulnerabilidad. Echar a la calle a este matrimonio es atentar contra los sentimientos religiosos.

¿Ustedes se imaginan, jueces y juezas y fiscalía que hubiéramos puesto una demanda por atentar contra los sentimientos religiosos por bajar las pensiones o no establecer pensiones dignas? No permitir que nuestros mayores tenga un final digno en sus vidas es atentar contra los sentimientos religiosos, cada vez que se dice nuestros mayores son un problema y un estorbo para el sistema financiero y productivo es atentar contra los sentimientos religiosos. Que mueran miles de personas por hambre, sed y enfermedades curables es atentarcontra los sentimientos religiosos.

Jueces, juezas y fiscalía un sentimiento religioso en el ámbito cristiano, no entro en otros credos religiosos, es algo profundo y hondo que te conmueve porque está relacionado con la justicia, la libertad, la paz, la tolerancia, el encuentro, el diálogo, la solidaridad, el perdón, la reconciliación, la ternura, la amistad, la bondad, la esperanza, en definitiva, todos esos valores que están recogidos en la Buena Noticia de Jesús de Nazaret (evangelios) y en la Doctrina Social de la Iglesia, valores que podemos compartir con personas de otros credos y humanismos, y cuando estos sentimientos religiosos se conmocionan es porque se atenta contra ellos, a través del racismo, la xenofobia, la aporofobia (rechazo del pobre), la fomento de las guerras, el saqueo de los recursos naturales de otros países, la usura de las entidades financieras, el trabajo esclavo o en condiciones indignas, como pueden ser la precariedad, el salario injusto y el mal trato, la discriminación, la violencia contra las mujeres, los asesinatos?

Miren, cuando destruimos el planeta, nuestros entornos naturales es atentar contra los sentimientos religiosos, porque se destruye la creación, cuando fomentamos un sistema basado en la concentración de las riquezas y el poder, como es el sistema capitalista, es atentar contra los sentimientos religiosos porque es un sistema, como dice el Papa Francisco, que mata y asesina, cuando manipulamos la información y mentimos en los medios de comunicación es atentar contra los sentimientos religiosos, porque van en contra de la verdad. ¿Ustedes son conscientes que la Ley mordaza va en contra de los sentimientos religiosos porque reprime a las personas para que no se manifiesten y protesten? Vender armas es atentar contra los sentimientos religiosos, porque hay que construir la paz, no destruirla.

Rechazar a los refugiados e inmigrantes, utilizar las devoluciones en caliente, es atentar contra los sentimientos religiosos, porque defendemos la acogida y la hospitalidad. Podría seguir con más ejemplo, pero, me vais a permitir un último ejemplo, que vaya una mujer a denunciar por amenazas de su ex pareja y no se le haga caso y como consecuencia, son asesinadas sus dos hijas, es un atentar contra el sentimiento religioso, porque no se protege al más vulnerable e indefenso. Vuelvo a insistir, los expresiones y gestos, aunque sean mofa y burlas, que no nos hacen ninguna gracia, pero que ninguna, no es atentar contra el sentimiento religioso, atentar contra el sentimiento religioso es atentar contra la dignidad humana, contra Los Derechos Humanos.

Cuando el sistema judicial en la época franquista condenaba muerte a gente o los encarcelaban, aunque tuvieran el crucifijo en la mesa y el apoyo de la jerarquía era atentar contra los sentimientos religiosos, porque se vulneraba el principio de no matarás y no hacer daño. Por cierto, ¿ustedes son conscientes que el propio Jesús de Nazaret fue acusado de blasfemo, de atentar contra los sentimientos religiosos del judaísmo y fue un detonante en la sentencia de su condena a muerte? Si leen los evangelios verán muchas acusaciones de este tipo a Jesús y sus seguidores.

Espero que les haya ayudado este artículo a discernir lo que es un sentimiento religioso, siempre vinculado a la justicia, a la vida, la dignidad humana y a la defensa de la naturaleza y lo que no es. Con este procesamiento y otros, hacen daño a la judicatura, a la propia iglesia, sí a la propia iglesia y promueve la hipocresía, el fariseísmo y el nacionalcatolicismo, que tanto daño hizo.