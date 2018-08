En el largo, larguísimo culebrón (¿por qué no 'Soterrar en tiempos revueltos'?) en que se ha convertido todo el asunto del AVE y la integración urbana de las vías a su paso por Murcia, hay una víctima poco evidente. No hace declaraciones, los medios no sacan sus tragedias personales, sufre en silencio la errática gestión del asunto que han hecho las cúpulas del PP nacional, autonómico y municipal.

Me refiero, cómo no a su propia feligresía, los militantes de base y simpatizantes, el señor de derechas del bar de tu esquina, la tendera de toda la vida con la foto del rey y la banderica al lado, el compañero del cole que ahora lleva mocasines. Esa gente a la que le puedes tener cariño y no cobra mucho más que tú pero que gana la tira de elecciones (hasta ahora), y que vive en Murcia Sur. Piénsalo. A esta gente se le han pedido actos de fe tamaño 'king size' desde finales de los 90, cuando el soterramiento se iba a pagar en pesetas (por cierto, mucho más barato, las cosas como son). Fe y paciencia. Pero no solo. Conforme el tito Ramón Luis iba decidiendo, al habla (y a la baja) con el ministerio de Álvarez Cascos, qué conexiones ferroviarias con Madrid merecía Murcia, y el AVE por Albacete se convirtió primero en trenes rápidos por Chinchilla y después en la ruta de la cogorza por Alicante y Cuenca, las bases populares se veían obligadas a trasladar a sus corrillos, a fuerza de pensamiento mágico, las bondades de las rebajas del Pacto de San Esteban.

Eran tiempos de bonanza electoral y los estrategas podían permitirse tirar de carne de cañón, pero no todo colaba. Sin embargo, el festival de la estrategia vendría después, durante la crisis. El ejecutivo de Rajoy se pela el proyecto de soterramiento conveniado en 2006 para la ciudad de Murcia mientras sigue licitando a buen ritmo y mejor sobrecoste la línea de AVE desde Alicante.

En ese momento, y en lugar de confesar la mayor (hemos decidido meteros esto en superficie a la vallisoletana, y a quien le pique que se rasque), todo el PP de alférez para arriba se embarca en un descabellado plan de comunicación consistente en confundir y despistar. Un intenso trabajo de publicistas y trileros ha convertido, en el léxico gubernamental, promesas en realidades, entradas a nivel en obras de soterramiento, muros en pantallas acústicas, publirreportajes en garantías: ideacas que suenan bien en la reu de asesores punteros, pero que luego no hay forma de decirle a la cara a tus vecinos sin que se te caiga la tuya de vergüenza. Las ideacas no dejan de aumentar pero la sensación es que esos innumerables asesores tope gama no se coordinan. Señor alcalde, sujete esta pancarta: Soterramiento ya. Ahora esta otra: AVE ya. Camarillas sí. Camarillas no. Continuos bailes de cifras. Tiempos de viaje cambiantes. Mociones exprés solicitando la retirada del (ahora sí) muro. Un director general contando días de retraso de las licitaciones porque eran in-mi-nen-tes cuando el cambio de gobierno. Una portavoz del gobierno regional criticando la nueva línea de pasajeros con trenes híbridos e, incluso, Fer apuntándose el tanto de la licitación del soterramiento. Pero volvamos a esa gente por la que yo venía a romper una lanza. Esas bases del PP con sus convicciones y su compromiso a quienes les toca dar la cara en el barrio. Que llevan ya unas décadas con el tema y que, oye, defenderlo lo defienden, doy fe.

Bastantes discusiones he tenido ya con ellos, y por eso sé que en el fondo, tal vez muy en el fondo, lo que les gustaría es que estos asesores crema que crecen como las setas en las moquetas de su partido dejaran un poco de tener tantas ideacas, o al menos que vinieran ellos a veces al barrio a comprobar que en el cara a cara no se sostienen. Porque las lindes, a veces, simplemente se acaban.