Los renglones torcidos de Trump

No solo la elección de Trump fue una sorpresa para todo el mundo fuera y dentro de Estados Unidos (especialmente fuera), sino que cualquier europeo mínimamente informado sobre la actualidad internacional se va a la cama cada noche con una cierta expectativa de que Trump no dure en la presidencia hasta el siguiente día, probablemente no llegue hasta el siguiente año, y desde luego no sea reelegido en 2020.

Pero la cruda realidad es que pasan los días, pasan los meses, empiezan a pasar los años y Trump sigue estando al timón del país más poderoso del planeta, y con un apoyo que no baja mucho del 40% largo, más o menos el mismo porcentaje de voto popular que le apoyó en las elecciones de 2016, una minoría que sin embargo le permitió ganar holgadamente los votos electorales, que son los que realmente cuentan para la victoria.

No hay semana sin que Trump amenace o insulte a alguien, especialmente si eres un país aliado, diga alguna mentira gorda que haría que la nariz de Pinocho adquiera dimensiones kilométricas (el Washintong Post lleva contabilizadas unas 3000 falsedades demostrales durante su año y medio de presidencia) o salgan informaciones que dejan cada vez más a la luz el pasteleo con los rusos para ganar con malas artes la elección presidencial, cuando no los pagos a señoras macizas para conseguir con ello ponerles un bozal de confidencialidad acerca de sus aventuras de cama.

Hay varias claves para entender el éxito de Trump. La primera de ellas es que el sistema electoral norteamericano, contra la voluntad expresa de los padres de la Constitución, se ha convertido en un bipartidismo perfecto, en el que no hay cabida para cualquier candidato de un tercer partido. El efecto directo del bipartidismo es que puede contar mucho más el rechazo al candidato contrario que el apoyo por el que se opta en las urnas. Es el caso de Hillary Clinton, al que una parte considerable de los americanos odia de forma bastante irracional, incluidas las votantes femeninas cuyo apoyo se esperaba masivo y que finalmente se tradujo en algo más bien pírrico.

El por qué la América tradicional y republicana odia tanto a Hillary Clinton es algo que aquí se nos escapa. La consecuencia es que para millones de norteamericanos resulta una traición imperdonable el utilizar un servidor de correo privado para enviar emails o no haber estado muy atenta a un posible atentado terrorista en la embajada norteamericana en Libia (pero sí perdonaron los 3000 muertos en el World Trade Center y la ineptitud manifiesta de un presidente conservador como George W.) que el machismo insultante, la colusión con los rusos o el ocultamiento de datos fiscales del candidato Trump.

Si hacemos caso a los analistas conservadores que apoyan a Trump, Hillary representa al auténtico demonio del progresismo, elitismo y lo políticamente correcto, a los que la coalición que da soporte al actual presidente denomina de forma genérica ´liberales´, lo que honraría mi adscripción política personal si no fuera porque ese término en Estados Unidos engloba a lo que aquí podríamos llamar liberales progresistas y también a lo que aquí son los partidos socialdemócratas.

Además del odio a Hillary, otra clave para entender el éxito de Trump es precisamente la composición de la coalición que le da soporte y apoyo. Hay tres grandes sectores coaligados en el trumpismo: los cristianos (evangélicos y católicos), cuya agenda es básicamente el cambio del criterio del Tribunal Supremo a la hora de apoyar el aborto (vigente desde la famosa sentencia Roe vs Wade de 1973 ), algo que están a punto de conseguir gracias a las dos vacantes que Trump estará en condiciones de rellenar con candidatos propios.

El segundo sector de la coalición son básicamente los ricos, a los que las bajadas de impuestos han beneficiado extraordinariamente, a costa, de momento, de una proyección de déficit astronómica en los años venideros, pero con el horizonte más que seguro de una progresiva destrucción del sistema de ayudas asistenciales que hoy existe en Estados Unidos, y cuyos mayores beneficiarios son ciudadanos afroamericanos.

El tercer sector de apoyo inquebrantable a Trump son los ciudadanos del interior de Estados Unidos, de clase trabajadora fundamentalmente, que perdieron magníficos empleos y bastante de su orgullo propio con la globalización, y se negaron a abandonar sus terruños empobrecidos y sin futuro en busca de mejores oportunidades en las prósperas ciudades de ambas costas o del Sur.

Estos tres sectores tienen poco en común, excepto su apoyo a Trump y su odio a Hillary Clinton. Y también (todo hay que decirlo) unas tragaderas enormes para disculpar al neoyorkino en aquella parte de Trump que a cada uno no les gusta, y que suele ser mucho. Imagínate lo tolerante que tiene que ser con Trump un puritano meapilas para dar su apoyo a un rijoso, putero y mentiroso compulsivo.

El dato definitivo es que esta coalición se queda casi en voto popular siete puntos por debajo de la que suman los votos que se oponen a Trump. El problema, como también pasa en España a mucha menor escala, es que el voto en poblaciones rurales cuenta mucho más que el voto en las grandes ciudades. Así que, por arte del sistema electoral, los perdedores son los ganadores. Trump, con la ayuda de su dios, escribe derecho con renglones torcidos. Cuánto tiempo pueda aguantar un sistema así, con una mayoría muy cabreada y ninguneada, el tiempo lo dirá. De momento, la cosa no pinta nada bien.