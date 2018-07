Un poeta entre los refugiados

Goethe comienza su célebre Diván, fresco aún el recuerdo de las guerras napoleónicas, describiendo un panorama terrible de tronos derribados y países destruidos al tiempo que parece proponer una nueva hégira al país ideal de la poesía. Cabe preguntarse si los anhelos de paz son sueños situados fuera de la historia, pues la humanidad conoce demasiado el sendero que conduce a la muerte y la destrucción. Bien lo sabía el autor de Hermann y Dorothea, la bella historia de amor entre un muchacho de buena familia y una mujer que huye de la guerra y se encuentra en un campamento de refugiados.

En una época como la que habitamos las noticias persistentes de crisis económica, social y de valores, guerras, desplazamientos forzados de la población y genocidios, acompañados de indicios alarmantes de erosión en las instituciones junto con el auge de los fanatismos políticos, anuncian el progresivo debilitamiento del mundo de la globalización y hacen que el reino de la poesía sea difícil de encontrar incluso entre las utopías. Lejos de ejercer la civilización un efecto balsámico, parece que los destellos del progreso nos deparan también las preocupaciones y miedos que nacen en las zonas más oscuras del triunfo de la técnica. El titanismo de nuestro tiempo cuenta con la ayuda valiosa de los heraldos del triunfo de la materia, los apóstoles del progreso indefinido que se atreven a anunciar la próxima 'muerte de la muerte' en un mundo perfecto (dentro de lo posible), habitado por ese nuevo rey de la creación que será la humanidad 'modificada', la humanidad 'posthumana'. Son ellos los que falazmente quieren hacernos creer que este mundo de triunfo material que pisamos con los pies es el mundo de la poesía que no vemos ni con los ojos del alma.

Pero lo cierto es que compartimos el mismo cielo con miles de personas que a diario se convierten en prófugos frente a la ignorancia, violencia y represión buscando la salvación en el exilio y la huida. Les llamamos unas veces 'refugiados' o genéricamente 'migrantes' y no son recibidos con los brazos abiertos en ningún lugar, porque portan el estigma de la desgracia y pocos desean tener ante la vista algo que pone en entredicho la cómoda creencia en el triunfo generalizado de las comodidades materiales. Uno de los países europeos que muestra actualmente una mayor hostilidad frente al fenómeno de esta crisis humanitaria considera, con legítimo orgullo, a quien fue un simple proscrito y exiliado el forjador de la cultura moderna; por ello las monedas de dos euros acuñadas en la tercera economía de la Unión Europea portan su efigie.

Volvamos, siquiera sea por un momento, al mundo del espíritu. Allí encontraremos, efectivamente, a Dante, en cuya época se tuvieron numerosas sospechas de que el mundo había de concluir convertido en un infierno donde los seres humanos se darían muerte mutuamente. Dicho a la manera dantesca, el mundo era una 'selva oscura' de dolor. Las milenarias urbes italianas eran el campo de batalla particular de un conflicto general que se desarrollaba en toda Europa. Dos poderosos titanes, Imperio y Papado, se disputaban el dominio del mundo. Dante fue testigo de la descomunal gigantomaquia entre fuerzas hoy visibles pese a sus muchas metamorfosis: el nacionalismo político y la religión militante. La fuerza política dominante en Florencia era favorable a Roma, sin embargo, poco podía significar aquello dado que el partido papal se había escindido entre rivales irreconciliables que sembraron, cultivaron y recogieron los amargos frutos de la guerra civil. Dante participaba activamente y no era un intelectual puro aislado del mundo, pues desempeñaba altas magistraturas y formaba parte de la embajada florentina ante el Papa en el momento en que la ciudad quedó bajo control de la facción rival. El poeta y los suyos sufrieron la consiguiente ola de represión, deportación y confiscación de bienes que cae siempre sobre el bando perdedor. Fue entonces cuando Dante comenzó a escribir su Divina Comedia, cuando inauguraba su vida de exiliado, condenado y expulsado de su patria para no volver jamás, como tantos otros.

Desde ese instante queda situado fuera de la historia, sin derechos civiles, refugiado físicamente en tierra extranjera y espiritualmente en un universo alegórico. El poeta recorría en profunda soledad un mundo destruido y sometido al dolor, aprendiendo en propia carne y de primera mano la verdad de los versos de Omar Jayam: «Todas nuestras moradas son provisorias, salvo la última».

El rencor, un rencor alimentado por la frustración de no poder volver a su ciudad, posee a Dante cuando este describe el mundo atormentado por las discordias civiles que azotan el país. La posibilidad de una amnistía, bajo la condición previa de ser tratado como un delincuente confeso, sublevaba su orgullo y hacía inaceptable para él su vuelta. El encono y la ira se reflejan no sólo en el cambio de sus convicciones políticas que se acaban situando a favor de la legitimidad política del Imperio en detrimento de la autoridad papal; también en el deseo de venganza y de ver morir a sus enemigos políticos. Dante anuncia la satisfacción de las culpas, se hace portavoz de profecías artificiales que crea literariamente y con las que al menos ajusta cuentas en el plano de lo ideal. Pero también ocurre que el prófugo alza su mirada hacia el futuro, hacia la llegada de la paz como renovación y como orden cósmico.

Dante estaba emparentado con los grandes profetas de la Biblia, que también vivieron en un mundo desgarrado por la guerra y la pobreza, en medio de ese mundo, la mente poética se sobreponía y era capaz de crear, adentrándose no solo en un escenario introspectivo e individual, sino forjando una auténtica realidad colectiva y un modelo para generaciones venideras. Es entonces cuando el profetismo poético se vuelve real, anuncia una redención aun cuando esta se sitúe ya fuera de la historia, en el reino futuro de la poesía y la verdad. Lo anuncia la enigmática figura del lebrel de la Divina Comedia, el animal que ha de acabar con ese símbolo del mal que es la loba de la selva oscura. Quizá anuncia la llegada de un caudillo mesiánico, un emperador, un príncipe de la paz o un nuevo Cristo, pero no ya en el terreno de la política y la lucha de partidos, sino en el terreno de la esperanza. Su mente de poeta exiliado, su alma sufriente de refugiado fue capaz de construir en medio de ruinas y discordias un monumento imperecedero para albergar el espíritu humano y sus legítimos anhelos. He aquí una lección para quienes, mostrando talento solo para levantar muros, carentes de empatía, asisten atemorizados, impasibles y pasivos a las crisis humanitarias de nuestro tiempo; de ellas ignoran peligrosamente que portan en sí mismas la huella característica de la actividad y el movimiento, y que por ello son esencialmente dinámicas y activas. Sin iniciativa la vida se extingue.