Cada día se van al paro 150 personas en la Region». Este demoledor titular se recogió en las páginas de este periódico hace diez años, tras conocerse los datos del segundo trimestre de 2008 de la Encuesta de Población Activa. Ese mismo año, según esa misma encuesta, culminó con más de 12000 desempleados en Cartagena y una tasa de paro superior al 13%, aunque la sangría de empleos ascendía sin freno y el pesimismo y el temor se apoderaban de miles de trabajadores y de sus familias. La crisis era una losa tan pesada que surgía en todas las conversaciones y en todos los titulares. Resultaba difícil encontrar noticias que no estuvieran relacionadas con el tremendo parón económico que arrollaba con todo y, por mucho que uno tratara de ser optimista y positivo, la crudeza de una realidad nefasta te lo impedía.

Una década después, volvemos a conocer a finales de julio los datos del segundo trimestre de la EPA, que recogen una cifra de parados en Cartagena de poco más de 16.000 personas y una tasa de paro de casi el 16,5%. Son 4000 desempleados y tres puntos y medio más que en las estadísticas de aquel demoledor titular de 2008, pero la tendencia ya no es de destrucción del empleo ni de desesperanza.

La caída del mercado laboral ha sido tan descomunal en los últimos dos lustros que la recuperación progresiva de puestos de trabajo de los últimos años supone un balón de oxígeno para las tablas macroeconómicas, pero sobre todo, para nuestro ánimo y para que la crisis, que se resiste a abandonarnos después de tantos años junto, no lo cope todo. No es que el paro haya dejado de ser una de nuestras grandes preocupaciones, pero, al menos, la crisis ya no nos persigue a todas horas y a todos lados.

Resulta curioso recordar que hace tan solo una década, Cartagena presumía de tener lo que se conoce como paro técnico. Al menos, lo hacía su entonces alcaldesa, Pilar Barreiro, quien durante una visita al centro comercial Espacio Mediterráneo, pocos meses antes de su apertura, se jactó de que sus responsables tendrían dificultades para encontrar en nuestra ciudad los ochocientos trabajadores que necesitaban, por lo que tendrían que buscarlos fuera. Eso fue a principios de 2007, cuando la EPA del año anterior se había cerrado con apenas 6000 parados y una tasa del 6%. Barreiro se equivocaba. No esperaba, ni ella ni nadie, la debacle mundial, cuyo suelo en Cartagena estuvo en 2012. Ese año, la EPA recogía, en Cartagena, más de 23.000 parados y más de un 25% de tasa de paro. Era el punto más dramático de cinco años de una crisis que aún hoy, otros cinco años más tarde, no nos atrevemos a dar por terminada. Porque es verdad que la situación se ha ido recuperando, que los datos van mejorando y que se prevé que esta tendencia positiva se mantenga bastante tiempo.

Por eso, como dijo la ministra, no hay que ser triunfalistas ni autocomplacientes con esta última EPA, entre otras cosas porque en nuestra Cartagena seguimos teniendo casi el triple de parados que a principios de 2007, a pesar de que, desde entonces, se ha abierto el centro comercial del polígono Cabezo Beaza, se ha construido y puesto en marcha la ampliación de la refinería de Repsol, en el valle de Escombreras, y el tráfico de mercancías se ha disparado hasta situar a nuestro Puerto como el cuarto de España.

Así que podemos y hasta necesitamos distraernos con pugnas internas en los partidos, con nombramientos de paisanos de los que destacan su habilidad como lanzador de huesos de oliva, con historias de caballos y hasta de vaqueros que amenazan con seguir sobrecargando a unos juzgados que ya tenemos más que colapsados, con que nuestros perros no tienen suficientes playas para bañarse o con el perfil de una princesa en una moneda con la que no podremos comprar nada. Porque no es cuestión de andar todo el día lamentándose.

Hay que distraerse, descansar, desconectar y darse un buen chapuzón para hacerse el muerto y no pensar en nada.

Sin olvidarnos de que todavía tenemos 16.000 vecinos para los que la tragedia del desempleo no se ha terminado y de que Cáritas atendió a más de 14.000 personas en Cartagena en 2017.

Celebremos con alegría y actitud positiva los buenos datos y que las cosas van mejor, desconectemos y debatamos sobre cuestiones ridículas e intrascendentes, disfrutemos a tope de ese merecido descanso, pero no nos quedemos parados. Queda mucho camino por delante.