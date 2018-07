Un chico se monta en el metro, y al poco lo hace un drogadicto. Hasta aquí, todo normal. El chico se pone los cascos, y espera que llegue su parada, a lo suyo. Y en esto el drogadicto se pone a llorar. Entonces ve que un marroquí se había acercado al yonqui, se había sentado a su lado, y le estaba diciendo que ánimo. Que tenía que luchar, pero que podía salir de ahí. El drogadicto se pone a llorar, y el marroquí sigue diciéndole que sabe por dónde está pasando, que hace más de veinte años él también se drogaba. Que le ayudaron y que pudo salir. Otra vez que ánimo. En esto, saca su cartera y le da diez euros, para ayudarle. El drogadicto se desploma en su hombro, llorando sin parar; el marroquí, mientras, le da palmaditas. Se despiden, y el yonqui se baja y desaparece.

Se queda el marroquí mirando por la ventanilla, viendo pasar paradas, pero con cara de estar viéndose él mismo hace años. Con lágrimas en los ojos. El chico está impactado total, alucinado. Y aunque lo piensa un poco, se acerca y le dice lo fuerte que ha sido todo lo que ha ocurrido, increíble. El marroquí, sin llorar, le dice que lleva más de veinte años en España, que a él le ayudaron, y que gracias a eso, ya no duerme siempre en la calle. Que ahora tiene un trabajo, y que le ha dado al drogadicto los diez euros por eso mismo, para ayudarle, sabiendo que quizá no sirvan de nada, y se vaya directo a comprar droga. Pero que él siente que ha hecho lo correcto. Que Dios siempre devuelve la ayuda. ¡Madre del amor! El chico le ofrece veinte euros, y el marroquí los rechaza, dice que gracias, no le hacen falta.

Pues hija, estaba yo buscando una historia chula, un final feliz de temporada, después de tanta Cifuentes y de tanto Pedro, y me he encontrado con esto. No me digas que no mola. Lo de que ya no duerme siempre en la calle me parece la monda. Madre mía. Con lo que el pobre ha pasado, se ve que le basta con tener paz. No necesita nada más. El chico se quedaría impactado, ¡anda que yo!

Me decía Laura, que para algo es psicóloga, lo importante que es la fuerza de voluntad. Desde luego. Pero es que hay veces que la fuerza de voluntad, sin apoyo, no sirve de nada. Que se lo digan al marroquí.

Qué importante es tener a alguien que te ayude en momentos cruciales. Que tiren de ti en un momento dado, pero sobre todo que te ayuden a encontrar tu camino, a saber cuál es tu don. Mira el marroquí: ha encontrado su talento.

No somos robots, cada cual somos único, y no todo está en saber inglés, ni en tocar el piano. Qué bueno es ensanchar las miras. Como decía Einstein, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un inútil.

Feliz verano.