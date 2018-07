Ahora, linchadme

Hola. Me llamo Joseda y voy a hablaros de inflación. Pero no de la de los precios, no. De la semántica. O sea, de la de las palabras. Sí, yo es que soy filólogo. La palabra ´filólogo´, por ejemplo, está bajando de precio. No se usa ya. No hay demanda. Ni siquiera es posible licenciarse en filología ya (ahora el equivalente es un grado en lengua y literatura). Pero los filólogos seguimos siendo necesarios. Y no para salir aquí y allá cabreados por todo y que si el lenguaje inclusivo esto los millenials lo otro los anglicismos lo de más allá. No. Para eso con un módulo de FP ya te apañas. Pero darle un pensao a todo esto del lenguaje, entenderlo como un campo de batalla (o al menos de propaganda), medir la complejidad de los significantes y significados, su relación movediza, sigue teniendo importancia. No es que me vaya yo a poner a hacerlo ahora mismo, con esta caló, pero ey. Ahí están. Filólogos. Benditos sean.

Bueno, volviendo. Palabras con inflación. Ojo cuidao. ´Brutal´, por ejemplo. ´Temazo´. Se usan demasiado, y con cada uso van perdiendo valor. ´Ecológico´. El otro día vi un aceite de motor que se publicitaba así, si no me creéis lo entenderé. ´Darlo todo´. Yo he venido hoy a deciros que es necesario poner freno. Las palabras no se venden, se defienden. A ver cómo os explico. Imaginaos que empezamos a llamar ´penalty´ a eso que ocurre cada vez que (pongamos) Neymar pisa el área. Que el árbitro los pita y que se lanzan. Adiós fútbol, ¿no? Más ejemplos. Ponte tú que nos da por llamarle medicina también a cosas como la homeopatía, y ´médico´ a esa gente que trapichea con ella. A ver cómo los diferencias cuando te pones enfermo, ¿no? Y otro más. Imagínate que aceptamos denominar ´estudios universitarios´ a lo que le han regalado a Pablo Casado por tener el cargo correcto.

Si ya estáis bastante asustados, os tengo donde os quería. Porque vamos a hablar de la palabra ´linchamiento´. Poca broma, esto de linchar, que según la RAE quiere decir «Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo». Me viene a la mente Frankenstein. Minorías étnicas en estados sureños. La sota de bastos. Las cosas suelen (o solían) acabar fatal, en un linchamiento. Pero fíjate ahora. Quién no se ha quejado alguna vez de haber sido linchado en internet. Anoche en Twitter me lincharon dos veces: primero por decir que no me gusta Paquita Salas y luego por quejarme del tiempo. Hace unos meses, Mikel Izal sufrió un ´espeluznante linchamiento´ a manos de un grupo de feministas que ´le arruinaron la vida´ y este verano tiene un bolo detrás de otro y hasta ha sacado nuevo libro. Acabaremos yendo a la farmacia y pidiendo algo pá un linchamiento que acabo de sufrir.

Es verano. En Murcia. Da pereza calentarse la cabeza. Pero párate un momento, porque eso que acaba de pasarte no es brutal. Y lo que estás oyendo no es un temazo. Y las bolitas esas a quince euros no son medicina. Y lo de Neymar no es una fractura de tibia con estrés postraumático. Ni lo de Casado un máster. Ni las tanganas por Twitter (bullangueras, claro, abundantes en insultos, en palabras gruesas y en oligofrenia, eso sí) linchamientos de verdad. Y si me despido diciendo «ahora, linchadme», eso no me convierte en un héroe.

Ahora, criticadme.