Mi hija murciana

Tengo una hija que es más murciana que los otros dos. Todos han nacido en Murcia, pero ésta especialmente tiene más carácter murciano, éste que pone a todo buena cara, que cuando se enfada, le dura un segundo, que no da follón (en el coche, es la única que va mirando por la ventanilla, sin meterse con nadie). En fin, ya la conoces: Un amor. Tiene, lo único, que es la de enmedio y que es la que más ´amor´ demanda, a veces de forma agotadora. Pero, vamos, nada que ver con mi amigo el que le sigue, a quien si lo dejas, se sale siempre con la suya, aunque sea para una chuminada; ni con la otra, que, ahora que asoma la adolescencia, cuando se pone en modo protesta nos encomendamos a todos los santos, para no sacar, como decía mi padre, la máquina de dar tortas.

Pues así, como Cristina, ´semos´ los murcianos: No nos quejamos por nada. Todo está bien. Como diría Antonio, «¡nada, todo fenomenal!».

Hombre, a nuestro buen talante acompaña mucho el clima: no sé si somos la ciudad que más días de sol tenemos al año, pero debemos de estar muy cerca. Y desde luego acompaña, y mucho, el buen comer (y beber): Nadie que pase por Murcia, y pruebe una marinera en Café-Bar, un pepito de ternera en el Hispano, o un pastel de carne de Luis Miguel, se puede ir ya de aquí. Pero es que nadie que vea a los apóstoles moverse, en el paso de La Última Cena de Salzillo, o que se bañe en el agua cristalina de La Manga, se va de aquí. Vamos, que por algo somos una de las ciudades más demandada de España por los estudiantes Erasmus. ¿Y por qué no nos dotan de infraestructuras decentes? Porque no es sólo el AVE. Nada de eso. AVE, ni ha habido, ni por ahora va a haber. Es porque no hay AVE, es porque no hay Aeropuerto, es porque no hay Trasvase del Ebro. Es porque, en general, somos una región maltratada económicamente. Infrafinanciada, que dicen los entendidos.

El AVE iba a venir después de rogarle al Gobierno de turno que, por favor, por caridad, dejáramos de ser la única ciudad de nuestro número de habitantes que no tenía Alta Velocidad. Y vino, pero a medias. Hasta aquí, división de opiniones: unos decían que si venía, que fuera soterrado. Que primero las personas; otros que iba a ser tal la dinamización económica, que por favor, que lo trajeran como fuese, pero que viniera. Pues ahora ni lo uno ni lo otro. El otro día me decía un amigo que nos habíamos quedado sin AVE porque éramos un feudo del PP. Qué va, ¡si antes éramos un feudo del PSOE! ¿No te acuerdas de cuando era presidenta la María Antonia o Carlos Collado? Entonces el PSOE arrasaba. Si es que en Murcia somos así de agradecidos: el que manda en Moncloa, manda en Murcia.

Somos como Cristina, se fastidia, pero se calla. Y si no, mira: de los pocos tramos de línea ferroviaria sin electrificar, en toda España, estaba el tramo que llegaba a Murcia. El que pasaba por Chinchilla. Puedes preguntar lo que pasó a los pobreticos que iban en el aquel tren. A los que sobrevivieron, claro. Nunca hubo dinero suficiente para lograr la electrificación de la vía, que habría posibilitado que una mierda de botón cortase el suministro eléctrico, y evitase que chocaran los trenes. Un mísero botón. A qué precio se decidió que no había dinero para eso.

¿Qué por qué soy tan pesimista? Pues, hija, si es que no hay forma, ¿te acuerdas de cuando el trasvase, que al final no se hizo? Nos dijeron que el agua es de dominio público, y que había que repartirla, así que ´la que sobraba´ del Ebro (la que sobraba, sí: menudo criterio de reparto) iba a ser para Murcia. Hombre, faltaría más, que no le falte nada a la Huerta de Europa. ¿Tú has visto el agua venir para acá? Pues ni yo tampoco. Hicieron desaladoras, para contentarnos un poco, y mira, ahí están. Pues como ahora el AVE: Antes me creo que venga un AVE con Michael Jackson y otro con Madonna, que vaya a venir de verdad algún día. Y eso que los criterios económicos de reparto entre autonomías deben estar presididos por la solidaridad y el interés común. Una porra.