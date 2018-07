La sombra de Fú Manchú es alargada

A China le importa un pimiento que los gobernantes de los países a los que ayuda mantengan o no unas mínimas formas democráticas o que la ayuda se quede en sus bolsillos. Siempre que cumplan con los requisitos exigidos de suministro y apertura, los corruptos líderes de esos países pueden hacer lo que les venga en gana

La experiencia que la mayoría tenemos de los chinos no va más allá de comprar una baratija en el híper de la esquina, herederos del 'todo a cien' de antes del euro, o de cenar en el restaurante chino de turno, cuya característica principal es que no te ponen pan cuando te sientas a la mesa. Bueno, eso y que la comida está repleta de esa misteriosa sustancia que se llama glutamato.

Pero más allá de las tiendas y los restaurantes chinos, la influencia de China en el mundo ha ido aumentando considerablemente, al tiempo que su poder militar y su riqueza. Siguiendo la máxima de Deng Xiao Ping, el auténtico padre de la China moderna, hay que «mantenerse en un segundo plano hasta que puedas mostrar todo tu poder». No es que la China de Mao no aspirara a dominar el mundo (aunque en Europa solo llegó a influir en la irrelevante y minúscula Albania), pero su economía era tan débil y su pueblo tan pobre, que por mucho poder militar que exhibiera, su capacidad real de atraer otros países a su órbita era francamente mínima.

No sucede lo mismo ahora. Gracias a un sistema de capitalismo salvaje de Estado y a las décadas de liberalización comercial que el mundo ha vivido antes y después del inicio de este siglo, China se ha convertido en la gran potencia mundial que es ahora. Y sus afanes de expansión en los cinco continentes no dejan de incrementarse y concretarse en proyectos específicos cada día. Sin ir más lejos, esta misma semana China ha firmado en Oriente Medio acuerdos de cooperación humanitaria por valor de 35 millones de euros. La capacidad compasiva de los chinos es algo que desconocíamos hasta el momento. Lo que sí sabemos es que tienen un gran interés por aumentar su presencia e influencia en esa zona clave del mundo.

Como en las viejas películas de Fu Manchú (cuyas dos últimas fueron filmadas en España y dirigidas por el inefable Jesús Franco) la ayuda china está llena de trampas destinadas a conseguir que los países supuestamente ayudados les aseguren el suministro de sus materias primas y simultáneamente abran sus mercados de par en par a los productos de la industria China. A China le importa un pimiento que los gobernantes de los países a los que ayuda mantengan o no unas mínimas formas democráticas o que la ayuda se quede en sus bolsillos en lugar de alcanzar a la gente a la que supuestamente debería beneficiar. Siempre que cumplan con los requisitos exigidos de suministro y apertura, los corruptos líderes de esos países pueden hacer lo que les venga en gana. Eso contrasta definitivamente con los niveles de exigencia en el respeto a los derechos humanos y garantías de democracia y transparencia que exigen los países occidentales. A la China del partido único, de la represión sistemática de la disidencia y del minucioso control de los medios de comunicación, lo de los derechos humanos se la sopla.

Que los chinos no se conforman con menos que querer moldear el orden mundial a su medida, ya lo sabíamos. Lo que no nos esperábamos es que un Estados Unidos presidido por un individuo deleznable como Trump dejara el espacio libre para que China ejerza todo su poder e influencia, llenado el hueco que la «América primero» de Trump ha dejado en el mundo. Ante ese espléndido e inusitado panorama, China está activando todos sus recursos (que son muchos en este momento) para ocupar cuanto antes los huecos que va dejando el imperio norteamericano en retirada. Está sucediendo en Asia (con el abandono por parte de Estados Unidos del prometedor acuerdo de libre comercio transpacífico tan laboriosamente labrado durante la presidencia de Obama), está sucediendo en Oriente Medio (un lugar clave para el desarrollo y la estabilidad del mundo y, por supuesto, está sucediendo en África, donde los chinos pusieron ya sus ojos y sus bulldozers en la época de Mao aprovechándose de las turbulencias del proceso de descolonización. Y mal que nos pese, está sucediendo en Europa, gracias a que los Estados balcánicos y la propia Grecia están abriendo sus puertas a la estratégicamente calculada inversión del 'imperio del medio', como a los chinos expansionistas les gusta verse.

Si hubiera triunfado la revolución que desembocó en las manifestaciones de la Plaza de Tiannamen, China sería hoy un país democrático y desarrollado, al que habría que recibir con los brazos abiertos en este nuevo mundo sin barreras (hasta que las cierre Trump, claro). Al contrario, China es ahora una fuerza oscura que se cierne sobre el mundo proyectando una visión inmoral de la sociedad, en la que Estados orwelianos aprovechan los inmensos recursos de la tecnología actual para invadir y controlar la privacidad de los ciudadanos particulares, convirtiéndoles en servidores obedientes del Gran Hermano.

El líder actual de China, Xiao Xi Min, es un tipo culto, inteligente y astuto, al que el berzas de Trump no le llega ni a la suela del zapato. Lo primero que ha conseguido es romper la limitación constitucional para poder seguir gobernando más allá de los diez años que estaban prescritos y que los diversos sucesores de Mao (los constructores de la China actual) asumieron sin rechistar. La falta de relevo garantiza un poder omnímodo sobre el partido. Y para convertir ese tremendo poder en influencia para su país, hace ya un tiempo que Xiao lanzó la 'Iniciativa Un Cinturón, Un Camino' (si alguien entiende lo que significa esta frase, que me lo explique, por favor), para recrear una Ruta de la Seda aumentada que conectará China con sus mercados asiáticos, africanos y europeos. Lo que circulará por ese cinturón marítimo y ese camino terrestre no serán juguetitos de plástico del 'todo a cien', desde luego, sino los productos de alta tecnología que los chinos ya están diseñando y fabricando para convertirse en la primera potencia del mundo en inteligencia artificial, big data y energías renovables. Ni en sus mejores sueños, el malvado Fu Manchú hubiera soñado con tanto poder y tanta riqueza como la que sin duda acumulará la China de estas próximas décadas. Si Jesús Franco levantara la cabeza?