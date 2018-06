¿Son idiotas o sólo millenials?

Parece mentira que los que solíamos viajar con la última tecnología del momento consistente en un pesado maletón que calificamos de'teléfono portátil', hayamos alumbrado en tan escaso espacio de tiempo una generación adicta a permanecer gran parte de su vida pegada a ese mismo artilugio, eso sí, en su versión de bolsillo y bastante inteligente. Hablo del aparato, no de la generación. El móvil no sería en sí un invento tan disruptivo, si no fuera porque ha modificado sustancialmente las conductas y las actitudes de toda una generación bautizada como 'millennials' ('milenials' en su versión castellanizada), a la que a la gente de mi edad le cuesta mucho comprender e incluso, diría yo, aceptar.

En realidad, pegados al móvil vivimos ya todos. La banda de edad de usuarios se ha disparado hacia arriba en el mismo momento en que unas herramientas cada vez más fáciles de usar se han ido extendiendo al conjunto de la población. La evolución de la pirámide de población, donde los mayores que antes eran como las agujas el edificio y cada vez son conforman un espacio más ancho que la propia base, lo ha hecho inevitable. Por lo demás, la media de consultas al omnipresente artilugio es de 150 veces al día.

Utilizamos el móvil para casi todo, incluso para hacer y recibir llamadas de teléfono, aunque eso resulte francamente cada vez más marginal e irrelevante. Pero el caso de los milenials es diferente. Ellos no consultan el móvil, más bien parece que viven dentro de él. Te hablan pero no te miran. La persona que está frente a ellos parece no merecer su valiosa y escasa atención remanente. Lo más fácil para comunicarte con tu hijo milenial -si lo tienes- es enviarle un 'guasap'. Incluso para decirle que se termine la sopa que se está tomando al otro extremo de la mesa donde estáis sentados junto con toda la familia.

Ese déficit de atención crónica tiene mucho que ver con que a esas edades los seres humanos nos volvemos muy dependientes y nos encanta estar en permanente contacto con nuestro grupo de amigos. La capacidad de hacer amigos es algo que empieza en la adolescencia pero eclosiona con toda intensidad en la juventud adulta, a partir de los veinte y hasta bien entrado los treinta. A partir de esa edad, los amigos se van perdiendo, y solo ganamos algunos nuevos con cuentagotas, que suelen ser los mejores, como sucede con el amor adulto. Con la edad, los seres humanos nos volvemos misántropos en mayor o menor grado y lo que nos interesa fundamentalmente es que no nos molesten mucho y nos dejen seguir con nuestras rutinas. Por lo visto sucede lo mismo en otras familias de grandes simios como los orangutanes, lo que no deja de ser un consuelo.

Así que los jóvenes milenials se encuentran esa edad de la amistad intensa de grupo y pertrechados con un artilugio que les facilita la interconexión permanente. El problema es que resulta difícil mantener una conversación tan larga y al mismo tiempo dotarla de contenido de interés, así que la gente se engancha a las fotos y los vídeos, cuanto más tontos e irrelevantes mejor. La consecuencia es el progresivo abandono del Facebook -cada vez más poblado de falsas noticias y de evangelistas sudamericanos recién convertidos y dando gracias a dios por todo, desde que se levantan hasta que se acuestan - y el cada vez mayor entusiasmo por Instagram, que ya acumula 800 millones de usuarios y se está convirtiendo en la red por antonomasia de los milenials. Facebook, propietaria de Instagram, no duda en traspasar usuarios de una red a otra, sabiendo como saben que entre los más jóvenes es difícil mantenerse en la cresta de la ola con cualquier cosa que se identifique con la generación anterior. Es la rebeldía generacional, un clásico desde los años sesenta y que persigue a los padres de una generación tras otra en oleadas sucesivas.

Lo que los milenials comparten en el Instagram son básicamente fotos y pequeños vídeos instantáneos, que desaparecen por defecto a las 24 horas, lo que abunda en su irrelevancia y fomenta el descenso del nivel conceptual y de una mínima y necesaria elaboración de contenidos. Al fin y al cabo, lo que publicas es algo totalmente efímero y destinado a desaparecer en poco tiempo. Una pena para una aplicación que nació para mejorar la edición fotográfica mediante filtros y máscaras de todo tipo.

Esa forma efímera de comunicarse al final trivializa la conversación social y potencia el insoportable narcisismo de los milenials, que parecen haber inventado la rueda y estar profundamente encantados de haberse conocido a sí mismos y a los frikis de sus amigos. Hace poco aparecía en los medios una imagen de un tipo haciéndose un selfie contra el fondo de unos paramédicos que atendían a un accidentado en las vías del tren. Deleznable.

Estos mismos milenials que, por otra parte, son la generación más formada de nuestra historia, y que desgraciadamente se han encontrado con las puertas cerradas de un mercado de trabajo que les negaba el acceso a los más elemental: un puesto con futuro y un salario digno. Esa combinación de narcisismo, hiperformación y fidelidad al grupo de amigos, hace que trabajar con ellos -y mucho más cuando son tus empleados- sea algo francamente difícil de sobrellevar.

Personalmente lucho contra ello intentando entender las circunstancias que les rodean y lo que ello supone de mala influencia para la maduración de sus actitudes y sus comportamientos. Como en todo, intento quedarme con lo bueno -que es mucho- y minimizar lo malo de esta generación a la que nos ha tocado incorporar a nuestras familias, a nuestra sociedad y a nuestros proyectos profesionales o empresariales. Pero, y Tengo que confesarlo pública, la cosa va por días.