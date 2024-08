Seguridad, limpieza, turismo... El legado que dejan estos Juegos Olímpicos en París

El paso de unos Juegos Olímpicos por las ciudades que los acogen supone una transformación de sus infraestructuras, de su economía y de su sociedad, aunque no siempre positiva, unos Juegos acaban marcando de por vida a estos lugares.

Un ejemplo de impacto positivo fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona ‘92 que provocaron un cambio por completo de la ciudad, creando infraestructuras modernas inexistentes en aquella época que perduraron en el tiempo y fueron reutilizadas por sus ciudadanos, sin caer en el olvido. Una inyección en la economía que ayudó a hacer de Barcelona, un destino atractivo para el turismo que a día de hoy perdura.

Sin embargo, para Atenas 2004 el impacto no fue el mismo. El alto coste de la construcción de las infraestructuras olímpicas, la posterior crisis económica que azotó a Grecia y un ineficiente uso de dichas construcciones dejó una pesada herencia olímpica en el país heleno. Ahora, París se presenta como los “Juegos de la Revolución”, con una nueva idea sobre cómo debe organizarse este evento deportivo sin la necesidad de construir mega infraestructuras y bajo el concepto de la eco responsabilidad.

Unos Juegos en los que se ha hecho de París, un estadio olímpico al aire libre: triatlón en el río Sena, ciclismo en Campos Elíseos, tiro de arco en Inválidos, o esgrima en el Grand Palais. A tan solo unos días de finalizar la primera etapa de estos Juegos Olímpicos de París, muchos ya se preguntan qué herencia olímpica recibirá París.

La seguridad: reducción de los crímenes en la capital parisina

Un despliegue de seguridad inédito en toda la región parisina de Île-de-France para unos Juegos Olímpicos históricos, en los que la seguridad se ha planteado desde el principio como un reto. Más de 45.000 policías y militares han sido desplegados para la ceremonia de apertura, y 35.000 durante el resto de la competición. Además de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad extranjeras, como la policía de Chile, Qatar o España, quien envió cerca de 400 policias nacionales y guardia civiles.

Gracias a este inédito despliegue, el ministerio del Interior informó esta semana que la criminalidad en París se había reducido considerablemente. Los robos con violencia se redujeron un 24% respecto a una semana antes de iniciar este dispositivo de seguridad, pero aumentaron entre un 5 y un 7% los robos de carteristas.

También se han visto reducidos un 8% los delitos por estupefacientes, y el robo de vehículos un 7%. Sin embargo, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quiso remarcar que, a pesar de que en términos generales, la delincuencia se ha reducido gracias al dispositivo de seguridad, la violencia contra la policía ha aumentado un 15% en la región parisina.

Tras estos datos, las autoridades hacen una lectura positiva y ya han anunciado que mantendrán este plan de seguridad en las zonas más sensibles de la capital, como en el departamento de Saint Denis, una de las zonas con más delincuencia del país. “Espero que esto sirva de ejemplo. Se puede tener una mayor seguridad en los barrios si se invierte en esto. (...) Espero que se mantenga, porque al menos en el barrio ya no se ven tantos jóvenes “trapicheando”, como antes”, cuenta para EL PERIODICO, Juliette, vecina del 17eme.

Aunque, las autoridades quieren mantener este dispositivo, no será en toda la ciudad, puesto que la mayoría de estos 45.000 agentes proceden de otras zonas de Francia, que en estos momentos se encuentran bajo mínimos de efectivos policiales.

La limpieza: ¿adiós a ratatouille?

Si la seguridad era un reto para las autoridades francesas, la limpieza lo es aún más. La ciudad que dio vida a “ratatouille” busca quitarse la fama histórica de sucia con un plan excepcional de limpieza que cuenta con cientos de camiones y trabajadores desplegados diariamente para acabar con esa fama de sucia que rodea a París. “¡Y se nota!”, afirman unos turistas españoles en su tercera visita a la capital francesa.

Buenas noticias para los parisinos que llevan tiempo quejándose de la dejadez y de la suciedad que crece desde hace años, pero no por mucho tiempo. Las autoridades locales ya han confirmado que lamentablemente este dispositivo inédito no podrá durar mucho tiempo por su alto coste, aunque ya trabajan para encontrar una forma de mantener esta “herencia olímpica”.

París, más turística que nunca

Si París tiene que presumir de algo es del turismo. Más de 19 millones de turistas visitan al año la capital francesa para disfrutar de la mítica Torre Eiffel, pasear por el bucólico barrio de Montmartre o impregnarse del “chic français” por los Campos Elíseos.

Ahora con los Juegos Olímpicos de París, el gobierno francés esperaba la llegada de 15 millones de visitantes, y aunque aún es pronto, ya se empiezan a conocer algunos datos sobre estos turistas olímpicos. Según las autoridades locales, entre el 24 y el 27 de julio, París recibió un 20% más de turistas en comparación con las mismas fechas de 2023. Un 18% extranjeros, en su mayoría estadounidenses. Sin embargo, estos nuevos turistas no disfrutarán de nuevas infraestructuras, puesto que Francia tan solo ha construido entre un 20 y 30% de edificios destinados a los Juegos Olímpicos, el resto son edificios ya construídos y reutilizados para este evento, como el Stade de France o el Parque de los Príncipes.

“¿Más turistas? ¿En París? No, gracias. Están por todos lados”, comenta Marc, un vecino de Montmartre, a la pregunta de si estos Juegos Olímpicos producirán un efecto llamada del turismo. Sin embargo, Juliette, una vecina del 17eme lo tiene claro: “Si vienen más, no será a este barrio. No hay nada turísticamente interesante para los extranjeros”.