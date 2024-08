"Carolina está hundida; me ha dicho 'me he roto' cuando ha caído al suelo"

Momento cruel para el deporte español. Carolina Marín tuvo que retirarse del duelo semifinalista en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras una lesión en su rodilla que apunta a ser grave. Fernando Rivas, entrenador de la onubense, compareció ante los medios de comunicación minutos después de la pesadilla vivida en pista.

"Carolina está hundida. Creo que todo ha sido muy injusto, muy cruel. La verdad es que no tenemos palabras para describir como estamos. El nivel en el que había venido, como ha ido de menos a más a lo largo de la competición y con la determinación que estaba afrontando la semifinal." afirmó.

La española dominaba a placer el encuentro y el billete a la final parecía cerca. Después de vencer por 21-14 en el primer set y adelantarse por 10-6 en el segundo, la onubense hizo un mal gesto con su rodilla y se fue directamente al suelo. La cuarta del ranking mundial volvía a revivir una pesadilla que pensaba haber dejado atrás. Se fue a un lateral de la pista con claros signos de dolor junto a sus entrenadores.

"Me ha mirado y me ha dicho "me he roto" cuando ha caído al suelo. Es una sensación que ella ya conoce. Si me dicho eso, es que es cierto. Ahora hay que valorar la lesión y hacer las pruebas y afrontar lo que hay. Ella me ha dicho que no es justo, que no quería acabar su carrera así."

"Carolina se merecía acabar unos Juegos Olímpicos disputándolo. Era imposible continuar" sentenció Fernando Rivas en sus declaraciones.