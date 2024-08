Así está el medallero olímpico en los Juegos de París 2024 por países y deportes

Los Juegos de París ya son una realidad. Y las ansiadas medallas ya esperan dueño. Más de 10.500 deportistas se dan cita en la ciudad del Sena para hacer realidad su sueño: tocar el cielo olímpico.

Comenzamos bien los Juegos Olímpicos de París 2024 con la medalla de bronce de Fran Garrigós en judo, pero desde entonces, no ha habido suerte. Durante los cuatro días restantes, los altetas españoles no consiguieron colarse en el podio, a pesar de que la palista Maialen Chourraet consiguió hacerse un hueco en la final de K1. En la tercera jornada olímpica, Miquel Travé consiguió la quinta plaza mientras que Hugo González acabó sexto en la final de 100m espalda. Y a pesar de que había opción, no sucedió tampoco este miércoles. Mar Molné y Fátima Gálvez dispararon al poste y Miren Lazkano acababa décima en piraguismo de C1.

Los estuches en los que se guardan las preseas se han confeccionado en los talleres de Louis Vuitton y cada una de ellas (las de oro, las de plata y las bronce) lleva incrustado un pedazo del metal original con el que se construyó la Torre Eiffel.

Medallero de los JJOO de París

Medallas de España en los JJOO de París