Cien años después, el triatlón olímpico devolvió la vida al Sena (y con polémica)

A las 8h de la mañana, las 55 triatletas saltaban al río Sena dando el pistoletazo de salida a la primera competición en sus aguas, después de anularse dos entrenamientos por la mala calidad del agua. Una imagen para la historia de Francia, tras 100 años de prohibición del baño, pero que se ha visto empañada por la polémica desde el primer segundo de competición, cuando varias atletas saltaban al Sena antes de tiempo.

“Creo que la Federación Internacional se ha reído un poco de nosotros. Ha habido salida nula y no se ha repetido. Ha sido exagerado, incluso yo me he quedado parada pensando que sería una salida nula”, afirmó la española Anna Godoy nada más acabar la carrera y sentenció: “Está pasando en cada carrera, que se tiran antes, y no puede ser porque nos perjudican a las legales". Las imágenes son claras. No hay duda del salto antes de tiempo.

Otro punto negativo ha sido la importante corriente que ha dificultado las cosas durante la prueba de nado, y que les hizo perder rendimiento para lo que venía después, además de llevar a las atletas hasta el muro de piedra convirtiéndose en un momento de tensión entre el pelotón.

En bicicleta, la cosa no ha sido más fácil. El suelo de adoquín mojado tras las lluvias de la pasada noche, les ha jugado una mala pasada a las atletas, y ha provocado varias caídas. “Han tenido 8 años para preparar estos Juegos. Cada año vamos a peor”, criticaba Godoy ante la prensa.

El triatlón masculino ha corrido con mejor suerte, sin incidencias y con un octavo lugar para el español, Alberto Gonzalez Garcia.

La máxima preocupación: el Sena

La calidad del agua del río Sena era la máxima preocupación para esta competición. Hasta ahora, los entrenos habían sido anulados en dos ocasiones por los altos niveles de toxicidad del agua, y preocupaba en especial a las autoridades las lluvias de este miércoles.

Si el triatlón no se celebraba este miércoles, con la alerta naranja por tormentas que azota a Francia estos días, difícilmente iba a ser posible nadar en el Sena. El plan B era mutar la competición de triatlón a duatlón. Un fiasco para la organización de los Juegos Olímpicos, puesto que, competir en el río más famoso de Francia era uno de los principales reclamos de estos Juegos.

Finalmente, este miércoles por la mañana, París vivía un momento histórico cuando las atletas de triatlón saltaban al agua.

El oro que se queda en Francia

Una dura competición, en la que muchas fueron cayendo poco a poco. De nuestras chicas, Anna Godoy Contreras hizo el mejor tiempo entre las españolas quedando en 17ª posición. Mientras que, Miriam Casillas acabó entre lágrimas por los contratiempos sufridos durante la competición que la dejaron en una 33ª posición. Por la parte de los chicos, los tres españoles han completado la competición; Alberto Gonzalez Garcia en octavo lugar, seguido de Antonio Serrat en 32º y Roberto Sánchez en una 36ª posición.

El oro se queda en Francia. La francesa Cassandre Beaugrand, demostró todo su potencial. Parecía que flotaba a cada zancada que daba, y tuvo que medirse con la británica Beth Potter y la sueca Julie Derron, que no le pusieron las cosas fáciles, pero consiguió coronarse con el oro olímpico, por primera vez en la historia de Francia, dejando a Derron con la plata y a Potter con el bronce.

En el caso del triatlón masculino, el británico Alex Yee se ha alzado con el oro. El neozenlandés, Hyden Wilde, con la medalla de plata y francés, Leo Bergere con bronce.