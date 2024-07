Matthias Dandois, rider de BMX: "Todavía hay gente que cree que no deberíamos ser olímpicos"

Matthias Dandois (París, 1989) es uno de los riders de BMX flatland más dominantes de su generación. Consiguió su primera victoria en un Campeonato Mundial de BMX a los 19 años y desde entonces ha sido nueve veces campeón del mundo y dos veces campeón de Europa. Este año, ejercerá como embajador de la tercera disciplina del BMX en los Juegos Olímpicos de su Francia natal para tratar de consolidarlo como deporte olímpico para Los Ángeles 2028.

-¿Cómo se siente al poder participar de unos juegos en casa?

-Muy afortunado, hace un siglo que París albergó los últimos juegos, y probablemente la próxima vez vuelva a ser dentro de cien años. Ser un atleta y estar en el 'peak' de tu carrera teniendo los juegos en casa es como ganar la lotería.

-¿Cómo se prepara para ello?

-Yo realmente no he cambiado ni la intensidad ni el tipo de entrenamiento para los juegos, creo que sería una mala decisión. Lo último que quiero es lesionarme, y a mi modo de ver, los Juegos son como los exámenes finales, no vale con estudiar el día de antes, el trabajo hay que traerlo hecho desde meses atrás. Ahora solo estoy puliendo detalles.

-¿Cuál cree que es su mejor arma en competición?

-Que no me estreso. En cuanto cojo la bici me focalizo en la música y olvido el resto. Veo a muchos amigos que son muy buenos entrenando pero que en la competición se tensan tanto, que no demuestran todo lo que saben y eso es justo lo contrario que me pasa a mi.

-BMX flatland es una disciplina muy artística. ¿Cómo se entrena para ser creativo?

-Es divertido porque no puedes entrenar a tu cerebro para que sea creativo. La única forma que a mí me funciona es haciendo cualquier cosa menos ir en bici. Es decir, practicar otro deporte, ir a ver una exposición de arte, viajar, escuchar música distinta a la habitual… solo así siento que me inspiro. Necesito rellenar el cerebro con cosas diferentes. No puedes forzarte a ser creativo.

-¿Cuál es su actividad favorita para inspirarse?

-Jugar al tenis. Es un deporte muy mental y me permite abrir la mente a otros planos. Ir a ver arte también me gusta mucho para buscar inspiración. Viviendo en Francia es muy fácil encontrar buen arte. Y por último viajar. Creo que eso me hace crecer, tanto como rider como persona. Abrir la mente al mundo y la gente es muy necesario.

-BMX es un deporte joven en la historia de los Juegos, ¿Ha notado el efecto olímpico?

-Sí, sin duda. Aunque empezamos en Londres 2012 en la disciplina de carreras, y en Freestyle desde Tokyo 2020, hemos notado cambios. El Freestyle viene de la contracultura, de los que se rebelaban y en lugar de correr concentrados para ganar las carreras, hacían trucos. Ser parte de los juegos ahora, con sus normas etc, es un poco chocante para aquellos que creían en el carácter de rebeldía del Freestyle. Es un poco contradictorio. Como fan del deporte para mí es una gran oportunidad de crecer y tener estructura, pero ser olímpicos ha causado mucha controversia dentro de nuestro deporte. Todavía hay gente que cree que no deberíamos estar ahí.

-¿Cómo gestiona esas críticas?

-Soy muy diplomático, realmente. Me gusta intentar hacer ver a la gente que es una gran oportunidad, tanto para nosotros como para los propios juegos, para darles un aire más fresco. Yo empecé a ir en bici porque lo ví en la tele, así que estar en los juegos espero que lleve a otros niños a ver BMX en la tele y querer aprender. Es importante que ganemos notoriedad para ayudar a todos los que forman parte de este deporte, desde riders, a las tiendas de bicis, competiciones locales…