La skater brasileña Rayssa Leal, que a sus 13 años se convirtió este lunes en la medallista olímpica más joven de su país, afirmó que nunca escuchó a quienes le decían que las chicas no pueden practicar ese deporte.

Leal se alzó este lunes con la presea de plata en la final femenina en la categoría calle del estreno olímpico de skate, y se mostró "muy, muy feliz" de haber logrado "cumplir el mayor de los sueños" para ella y para sus padres, en rueda de prensa.

La adolescente terminó con 14,64 puntos, solo superada por la nipona Momiji Nishiya (15,26 puntos), de su misma edad, mientras que la también japonesa Funa Nakayama (14,49 puntos y 16 años) completó el podio más joven de la historia olímpica.

"Es fantástico estar aquí en Tokio... Cuando vuelva a Brasil lo que primero que haré será decir a mis amigos que lo conseguí, y que todos mis esfuerzos dieron resultado", dijo una risueña Leal, quien también afirmó estar deseando "celebrarlo con una fiesta" a su regreso a casa.

La joven prodigio del skate mundial afirmó que "nunca escuchó" a quienes decían que ese deporte es solo para chicos o incompatible con los estudios, al ser preguntada si alguna vez se enfrentó a ese tipo de prejuicios.

"Yo creo que todos los deportes son válidos para chicos y chicas, no hay barreras en los deportes. No creo en las ideas preconcebidas de ese tipo, o que estudiar y hacer skate sean incompatibles", dijo la patinadora, quien también contó con el apoyo de sus padres en ambos frentes.

Leal, quien se mostró en rueda de prensa mucho más habladora que sus rivales niponas, también afirmó que en Brasil el skate cuenta con una popularidad creciente, y confesó que además del monopatín, jugar al fútbol es otra de sus mayores aficiones.

"Me gustaría crecer pero seguir siendo una niña... No me gustaría tener demasiada responsabilidad, sino seguir siendo una niña adorable y alegre", dijo al ser preguntada sobre qué espera de su futuro.