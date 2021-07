El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este miércoles ante la 128 Sesión del COI, en Tokio, que el éxito de los Juegos Olímpicos no depende de que no haya casos, sino de que "todos se detecten y se interrumpa la transmisión" y animó a aplicar el lema olímpico "más rápido, más alto, más fuerte, juntos" a las campañas de vacunación.

"En los 125 años de historia de los Juegos, estos nunca se habían organizado bajo la sombra de una pandemia. Esta pandemia los ha pospuesto pero no los ha vencido. Para la OMS ha sido un honor proporcionar asistencia al COI y a los organizadores de Tokio 2020", afirmó.

"Los planes se someterán ahora a una prueba de fuego y espero que los Juegos sean todo un éxito, porque será una demostración de lo que se puede hacer cuando se aplican los planes adecuados", dijo Tedros ante los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI), reunidos en asamblea en vísperas de la apertura de los Juegos el próximo viernes.

"La pandemia acabará cuando el mundo quiera que acabe", aseguró el director de la OMS. "Tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero no acabamos con la pandemia por la falta de compromiso político".

"Compartir vacunas no es caridad. Es por el propio interés de todos", subrayó. "¿Acaso las vacunas no iban a sofocar las llamas de la pandemia? Sí, pero no estaremos libres de peligro mientras no se haya extinguido el fuego en todas partes. Los que piensan que se ha acabado porque se ha acabado en su país están en las nubes".

Tedros pidió a los gobiernos "medidas sociales y de salud pública"; a las farmacéuticas, que intensifiquen la producción y compartan su conocimiento para lograr 11.000 millones de vacunas hasta el año próximo y que dejen "los beneficios y las patentes en segundo lugar"; a la sociedad civil, que levante la voz; y a los pueblos del mundo, que con su actitud "marquen la diferencia entre la vida y la muerte".

"Han muerto más de 4 millones de personas. En lo que llevamos de este año, más del doble que en todo el año anterior. Cuando se haya extinguido la Llama Olímpica el 8 de agosto habrá habido otras 100.000 pérdidas", precisó.

Las vacunas, prosiguió, "son herramientas eficaces pero no se han utilizado bien, se han concentrado en las manos de unos pocos afortunados y los más vulnerables siguen sin estar protegidos".

El 75% de los 3.500 millones de dosis ya inoculadas han ido a parar apenas a 10 países, recordó.

"Es una pandemia a doble velocidad. Esto no es solo un atropello moral, es autodestructivo desde el punto de vista epidemiológico y económico", indicó. Las campañas de vacunación, apuntó, deben alcanzar al 70% de la población mundial a mediados de 2022. "Para 2023 será demasiado tarde".

Tedros destacó que "el deporte tiene el mayor poder para unir al mundo" y agradeció el esfuerzo de Japón por organizar los Juegos Olímpicos de 2020, que serán "un sol naciente" en un mundo en pandemia.