No más sirenas
Polémica con la serie 'H2O': sus protagonistas han querido hacer una nueva temporada, pero los productores lo descartan "por falta de audiencia"
Claire Holt revela que parte del reparto llegó a moverse para recuperar la mítica serie
Carlos Merenciano
El regreso de 'H2O' estuvo más cerca de plantearse de lo que sus seguidores sabían. Claire Holt ha revelado que varios de sus protagonistas intentaron impulsar una reunión de la ficción australiana, pero la propuesta no salió adelante por las dudas de los productores sobre el interés que podría despertar entre el público.
La actriz, que interpretó a Emma Gilbert, abordó el asunto durante una ronda de preguntas y respuestas en Instagram. Ante la posibilidad de volver a reunir al reparto, Holt fue tajante: "Lo intentamos, pero los productores no creyeron que hubiera audiencia para hacerlo". Su respuesta estuvo acompañada por una imagen de una videollamada junto a Phoebe Tonkin, Cariba Heine, Burgess Abernethy y Jamie Timony, todos ellos vinculados a la serie original.
La explicación ha llamado especialmente la atención porque la propia Phoebe Tonkin ya había mostrado recientemente su disposición a regresar a la historia bajo determinadas condiciones. Además, las palabras de Holt han provocado reacciones entre seguidores que cuestionan que una nueva entrega careciera de público más de dos décadas después de su estreno.
Un fenómeno internacional
'H2O' comenzó sus emisiones en Australia en 2006 y concluyó en 2010 después de tres temporadas, convirtiéndose en una de las ficciones juveniles australianas con mayor recorrido internacional. Su universo continuó posteriormente con 'Mako Mermaids', producción derivada que Netflix estrenó internacionalmente en 2013 y que recuperó el mundo y la mitología de la serie original.
Dos décadas después de su nacimiento, la ficción continúa manteniendo una importante presencia nostálgica entre quienes crecieron con Emma, Cleo y Rikki. Precisamente esa vigencia ha hecho que la revelación de Holt vuelva a abrir el debate sobre si todavía existe espacio para reunir a sus protagonistas originales.
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Fuente: El Periódico
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