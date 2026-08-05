Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio camión cisterna Fuente ÁlamoDeuda Hacienda municipios MurciaGafas eclipsePalos de escoba droga Murcia
instagramlinkedin

Misterio gallego

Disney+ pone fecha a 'Caldas. El último barco', el thriller que une a Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian

La serie, basada en la novela de Domingo Villar, llegará el 30 de octubre con seis episodios producidos por Secuoya Studios.

'Caldas. El último barco'

'Caldas. El último barco' / Disney+

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Disney+ ya tiene fecha para uno de sus próximos thrillers policiacos españoles. 'Caldas. El último barco' se estrenará en exclusiva en la plataforma el 30 de octubre, con Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian al frente del reparto. La ficción adapta el bestseller de Domingo Villar y contará con seis episodios producidos por Secuoya Studios.

La historia sigue al inspector Leo Caldas, interpretado por Gutiérrez, y a su nuevo ayudante, Estévez, al que da vida Keuchkerian. Ambos deberán investigar la desaparición de Mónica Andrade, hija de un prestigioso cirujano de Vigo. Lo que parece un caso más acabará destapando una trama marcada por secretos, presiones familiares e intereses políticos y mediáticos.

Un caso con pasado

La investigación también obligará a Caldas a mirar hacia su propia historia. La serie busca mantener el espíritu de la obra de Villar, con un relato criminal que incorpora una fuerte carga emocional y social alrededor de sus personajes.

Noticias relacionadas

Junto a Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian, el reparto incluye a María PujalteAntonio MourelosAlejandra Onieva y Miryam Gallego, entre otros nombres. La adaptación corre a cargo de Eligio R. Montero, mientras que la dirección es de Jorge Saavedra. Domingo Villar participó en la creación inicial de la serie antes de su inesperado fallecimiento.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La tierra no da tregua en la Región: tercer terremoto en menos de dos semanas
  2. El incendio de un camión cisterna obliga a evacuar a los vecinos de una pedanía de Fuente Álamo por riesgo de explosión
  3. Murcia: una región sin personalidad propia
  4. ¿Cuánto debe cada ayuntamiento de la Región de Murcia a Hacienda? Las cantidades, municipio a municipio
  5. Gafas para ver el eclipse solar en Murcia: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y cómo saber si son seguras
  6. La púa económica pendiente con Hacienda se eleva para más de una decena de ayuntamientos de la Región de Murcia
  7. Un sexagenario ocultaba en palos de escoba y fregonas la droga que vendía en su bar del Barrio del Progreso en Murcia
  8. ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento

Beta de Gears of War E-Day: fechas, acceso, descargas y recompensas

Beta de Gears of War E-Day: fechas, acceso, descargas y recompensas

El Ratón Vacilón y las sillas a 40 metros de The Limit vuelven a La Fica: conoce las novedades de las atracciones de la Feria de Murcia 2026

El Ratón Vacilón y las sillas a 40 metros de The Limit vuelven a La Fica: conoce las novedades de las atracciones de la Feria de Murcia 2026

El intenso julio de los socorristas en la Región: 127 rescates y más de 12.500 intervenciones

El intenso julio de los socorristas en la Región: 127 rescates y más de 12.500 intervenciones

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (1): todo sobre The Grounds, precios y plataformas

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (1): todo sobre The Grounds, precios y plataformas

El fuego prende a las puertas de Calasparra y activa un amplio dispositivo de extinción

El fuego prende a las puertas de Calasparra y activa un amplio dispositivo de extinción

Un dron de origen desconocido con posible carga explosiva obliga a cerrar el aeropuerto de Leipzig

Un dron de origen desconocido con posible carga explosiva obliga a cerrar el aeropuerto de Leipzig

Un estudio de la UMU abre un nuevo horizonte en la generación de células madre para combatir leucemias y linfomas

Un estudio de la UMU abre un nuevo horizonte en la generación de células madre para combatir leucemias y linfomas

De un tributo a Estopa a un tobogán gigante: estas son las fiestas populares de agosto en las pedanías de Murcia

De un tributo a Estopa a un tobogán gigante: estas son las fiestas populares de agosto en las pedanías de Murcia
Tracking Pixel Contents