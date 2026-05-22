Lily Collins se despide de 'Emily en París': la sexta temporada de la serie de Netflix será la última

Después de seis temporadas, Netflix dirá adiós definitivamente a una de sus series estrella, 'Emily en París'. La plataforma ha anunciado que los nuevos capítulos de la ficción protagonizada por Lilly Collins, que actualmente se están rodando en Grecia, serán los últimos.

"Hacer 'Emily in Paris' con este extraordinario elenco y equipo ha sido el viaje de una vida", ha afirmado el creador de la serie, Darren Star, que ya estuvo detrás de otros grandes éxitos televisivos como 'Sexo en Nueva York', 'Sensación de vivir' y 'Melrose Place'.

Una escena de 'Emily in Paris'. / Netflix

"Mientras nos embarcamos en la temporada final, estoy muy agradecido con Netflix, Paramount y, sobre todo, con los fans que han recorrido este increíble viaje con nosotros. No podemos esperar para compartir este último capítulo con ustedes. Gracias por dejarnos ser parte de sus vidas, inspirando sus sueños de viajar y su amor por París. ¡Siempre tendremos ‘Emily in Paris’!", ha concluido el 'showrunner', guionista y productor.

Una estadounidense en París

La serie sigue las peripecias europeas de Emily (Collins), una ejecutiva de marketing de Chicago que se traslada a París para ampliar su experiencia laboral. Allí empieza a trabajar en una agencia liderada por una decidida jefa (Philippine Leroy-Beaulieu), donde al principio chocará con sus colegas, pero poco a poco se irá ganando su confianza y su respeto. Mientras, experimentará los choques culturales con los parisinos y tendrá unas cuantas aventuras amorosas. La última, en Roma, donde se ambientó la anterior temporada, la quinta.

Fotograma de la quinta temporada de 'Emily en París' / NETFLIX

Collins ha publicado un vídeo dirigido a los fans de la serie, hablando de los nuevos capítulos y la próxima despedida: "La temporada 6 les traerá todo lo que aman de la serie y servirá como el capítulo final de la aventura más grande de la vida de Emily. Todo nuestro elenco y equipo está poniendo el corazón en hacer de esta una fantástica temporada de despedida, que ya estamos filmando. No puedo esperar por toda la magia que viene y por celebrar con ustedes nuestra temporada final de la manera más chic hasta ahora".

El elenco de la serie lo completan Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque.

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Esta es la segunda serie de Netflix en la última semana que anuncia su temporada final. Anteriormente, se reveló que la futura quinta temporada de 'El abogado del Lincoln' será también la última de la serie.