Un asesinato en el Camino de Santiago abre la nueva temporada de 'true crime' de Carles Porta en Movistar Plus+: "Siempre contactamos con las familias"

En 2015, la desaparición de una mujer estadounidense en el Camino de Santiago, cerca de Astorga (León), acabó llegando hasta la Casa Blanca, entonces ocupada por Barack Obama. El misterio sobre el paradero de Denise Pikka Thiem alcanzó repercusión internacional, ya que desde EEUU se ofreció la colaboración del FBI al Gobierno español. Movistar Plus+ reconstruye el caso este jueves 14 de mayo en 'Peregrina', que abre la nueva temporada de los 'true crime' de Carles Porta, el creador de 'Crims', en la plataforma.

La nacionalidad de la víctima es un elemento clave de esta historia, según Anna Punsí, directora de investigación de True Crime Factory, productora, junto a Goroka, de estos 'true crime'. "El hecho de que fuera estadounidense pesó mucho, ya que incluso intervinieron las embajadas y el senador John McCain", recuerda.

"Pero otro elemento interesante es el Camino en sí, un sitio muy conocido y transitado en el que hay un punto de solidaridad y es muy fuerte que pase una tragedia así", apunta la periodista, que explica que en esta historia se puso también en juego el orgullo de la Policía Nacional. "Hubiera sido muy contraproducente para su imagen que hubiera tenido que venir el FBI a resolver el caso", señala.

Participación de los policías

Los agentes de la comisaría de Astorga que llevaron la investigación aportan sus testimonios en 'Peregrina', que también incluye entrevistas con la alcaldesa, con responsables de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), la Unidad de Análisis de Conducta, periodistas, el embajador de España en EEUU, el abogado de la acusación y personas de diversas nacionalidades que coincidieron en el Camino con la víctima.

La participación de las fuerzas policiales es un elemento habitual de los 'true crime' de Carles Porta, que aquí ejerce como narrador y productor. "Cuando comenzamos tuvimos que picar mucha piedra para que confiaran en que no traspasaríamos líneas rojas", recalca Punsí. "Tienen una imagen y quieren preservarla, aunque nosotros solo explicamos lo que hay", añade.

Imagen de 'Peregrina', el nuevo 'true crime' de Carles Porta / Atresmedia

"Hay muchas productoras que hacen 'true crime', pero nosotros tenemos la suerte de poder contar con la confianza de todos los cuerpos policiales que hay en España", subraya la periodista, que afirma que una de las mayores dificultades que tienen con los agentes "es que muchas veces se expresan igual que en sus atestados". "Nosotros intentamos que lo hagan de una manera más natural y cercana", más accesible al público.

Colaboración de las familias

Otro de los elementos clave de los 'true crime' de Porta es la colaboración de las familias de las víctimas. "Siempre nos ponemos en contacto con ellas", asegura Punsí, para informarles que van a abordar su caso. "No es que haya que pedirles permiso, pero es la deferencia de hacerles saber que quieres tratar su historia para que no se la encuentren de repente en la tele".

"Algunas quieren participar, otras lo dejan en manos de los abogados o nos dicen que lo hagamos, pero que no les molestemos. La línea roja es que nos digan abiertamente que no lo hagamos porque les destrozaría o, por ejemplo, si hay menores que pueden salir perjudicados", detalla la periodista.

Otros dos casos

Además de 'Peregrina', compuesto de dos episodios, esta temporada de 'true crime' de Carles Porta en Movistar Plus+ la completan otros dos casos. '¡Mátalo ya!' (que se estrenará el 4 de junio) repasa el apuñalamiento de un empresario, Juan Martínez, en una urbanización de Almansa (Albacete), en julio de 2017. Su hijastra de 15 años y un joven de 18 aseguran que fue un accidente tras un atropello, pero la Guardia Civil descubre que nada encaja.

Para explicar los recovecos del caso, el equipo ha construido una maqueta que recrea el lugar donde ocurrieron los hechos. "Este recurso te permite meterte en sitios en los que no podrías en la vida real", afirma Punsí, que adelanta que esta historia está "llena de giros de guion" y "guarda una sorpresa".

El periodista Carles Porta. / EP

El último caso de la temporada, 'El plan de las gemelas', se ofrece 2 de julio. Está compuesto de dos capítulos y disecciona el asesinato de Pedro Fernández, que murió en Sabadell la noche del 10 de julio de 2021. Los Mossos d'Esquadra arrestaron a tres personas: Isaac Gil, como autor material de los hechos, y Pilar y Dolores Vázquez, dos hermanas gemelas.

Frialdad y deshumanización

"Los policías explican que se quedaron con la boca abierta cuando miraron los móviles de los implicados por los vídeos y audios que encuentran sobre la preparación del crimen. Son de una frialdad y deshumanización tan grandes que tienen un punto grotesco", califica Punsí.

"Vamos a conseguir cloroformo para dormirlo" o "con esta pistola eléctrica lo vamos a dejar frito", son solo algunas de las perlas que los Mossos d'Esquadra recuperaron de los teléfonos móviles de los detenidos. "Es la típica historia que, si fuera una ficción, pensarías que están exagerando", valora la periodista.

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Carles Porta, el rey del 'true crime' en España, tiene también en Movistar Plus+ programas como 'Crímenes', 'El crimen de la Guardia Urbana', 'Luz en la oscuridad', 'Missing in Murcia', 'Muerte en el hotel' y 'Crimen por encargo'. 3Cat acaba de terminar la emisión de la sexta temporada de 'Crims'; Disney+ estrenará el 29 de mayo 'Abandonados. Un caso de Carles Porta' y, el 7 de junio, llegará a Atresplayer su primera serie de ficción, '33 días', inspirada en la fuga de Brito y Picatoste.