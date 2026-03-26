Llega a su final
‘Punto Nemo’ fija fecha para el estreno de su segunda temporada, mientras Prime Video desvela el futuro de la serie
La segunda y última temporada se estrenará el 17 de abril con nuevos peligros en la isla.
Carlos Merenciano
Prime Video ya ha puesto fecha a la segunda temporada de ‘Punto Nemo’, su serie de suspense y ciencia ficción. La plataforma estrenará esta tanda de capítulos el próximo 17 de abril, desvelando que se trata de su última temporada, cerrando así todas las tramas de la serie.
La ficción, rodada entre Galicia, Portugal y las Islas Canarias, cuenta con un reparto coral encabezado por Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Margarida Corceiro y Najwa Nimri, que se completa con nombres como Sara Matos, María Isabel Díaz, Nüll García, Felipe Pirazán y Oleg Krikunova.
En esta nueva entrega, la historia arranca tras la explosión del laboratorio ruso, con los supervivientes atrapados en una isla cada vez más hostil. La escasez de recursos, la aparición de criaturas híbridas y la amenaza de un virus alienígena elevan la tensión, mientras la llegada de dos hermanos rusos desata nuevos conflictos marcados por la culpa, el amor y la traición.
Con la incorporación de Álex Rodrigo en la dirección, la temporada final apuesta por un tono más oscuro y visceral, planteando una pregunta clave en su desenlace: hasta qué punto el mayor peligro no está en el exterior, sino en los propios protagonistas.
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