'El Desafío' lidera con su semifinal más polémica y 'De viernes' sube con el segundo asalto de Irene Rosales

'El Desafío' celebró anoche la primera semifinal de su actual temporada y, al mismo tiempo, la más polémica en la historia del programa por las dudas y el caos que se genera al final del programa. Sea como fuere, el show de Roberto Leal mantiene su liderazgo con un 13,2%.

Por su parte, 'De viernes' aprovecha el segundo asalto de Irene Rosales para subir seis décimas en una semana y afianzar la segunda plaza del ránking. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta fue respaldado con un 11,7%.

Por la mañana, 'En boca de todos' no acusa la salida de Sarah Santaolalla. El programa de Nacho Abad sigue creciendo imparable y anota nuevo récord histórico con un sensacional 9,7% de media.

PRIME TIME

Antena 3

El Desafío: 13,2% y 1.136.000

Telecinco

De viernes: 11,7% y 912.000

La 1

Trivial Pursuit: 8,9% y 1.000.000 / 6,9% y 626.000

Cuatro

First Dates: 7,1% y 784.000

El Blockbuster: La protectora: 6,8% y 682.000

laSexta

laSexta Clave: 5,5% y 577.000

laSexta Columna: 7% y 785.000

Equipo de Investigación: 5,7% y 606.000 / 4,4% y 321.000

La 2

Cifras y letras: 4,2% y 461.000

Plano general: 3,7% y 415.000

Historias de nuestro cine: 2,9% y 280.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 5,9% y 248.000 / 7,5% y 188.000

La 1

Trivial Pursuit: 6,9% y 315.000 / 5,8% y 165.000

Antena 3

El Desafío: 6% y 188.000

Cuatro

Cine Cuatro: Luchar o morir: 5% y 235.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,7% y 1.308.000

Y Ahora Sonsoles: 9,2% y 706.000

Pasapalabra: 18,4% y 1.669.000

La 1

Directo al grano: 10,2% y 860.000

Valle Salvaje: 10,7% y 804.000

La Promesa: 12,5% y 951.000

Malas lenguas: 11,7% y 945.000

Aquí la tierra: 13,1% y 1.222.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,2% y 757.000

El diario de Jorge: 9,5% y 731.000

¡Allá Tú!: 9,5% y 852.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,1% y 589.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,8% y 445.000

laSexta

Zapeando: 5,3% y 465.000

Más Vale Tarde: 6,7% y 508.000

La 2

El Cazador: 1,8% y 160.000

Saber y Ganar: 6% y 551.000

Grandes Documentales: 3,5% y 292.000

Malas lenguas: 7% y 529.000

Sukha: 1,7% y 141.000

Limpia y ordena: 1,3% y 128.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,1% y 316.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,5% y 698.000

La ruleta de la suerte: 21,1% y 1.515.000

La 1

La hora de La 1: 19,5% y 408.000

Mañaneros 360: 16,6% y 525.000 / 11,4% y 894.000

laSexta

Aruser@s: 12,7% y 210.000 / 14,7% y 329.000

Al Rojo Vivo: 9,1% y 335.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,8% y 198.000

El programa de Ana Rosa: 11,5% y 271.000

Vamos a ver: 10,4% y 272.000

El precio justo: 8,5% y 583.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,8% y 15.000 / 1,9% y 49.000 / 2,7% y 58.000

En boca de todos: 9,7% y 309.000

La 2

El Cazador: 1,1% y 66.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,7% y 2.072.000

Telediario 1: 14,7% y 1.347.000

Informativos Telecinco 15H: 10,8% y 990.000

laSexta Noticias 14H: 9,4% y 740.000

Noticias Cuatro 1: 9,5% y 657.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,2% y 2.091.000

Telediario 2: 12,5% y 1.344.000

Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 813.000

laSexta Noticias 20H: 8,3% y 715.000

Noticias Cuatro 2: 5,5% y 476.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,6%) La 1 (11,4%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,8%) Cuatro (6,2%), La 2 (3,3%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,4%), La 2 (3,2%).