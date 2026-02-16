Sigue el tráfico de drogas
Netflix recupera 'Clanes' con Clara Lago y Tamar Novas y pone fecha de estreno a su segunda temporada: ficha a este conocido actor en sus nuevos episodios
La ficción gallega regresará el 3 de abril con nuevos episodios y la incorporación de Luis Zahera al reparto.
Carlos Merenciano
Netflix ya ha activado la cuenta atrás para el regreso de 'Clanes'. La plataforma estrenará la segunda temporada el próximo 3 de abril, recuperando uno de sus títulos españoles más internacionales. La ficción, producida por Vaca Films, volverá a situar en el centro del tablero a Ana y Daniel, interpretados por Clara Lago y Tamar Novas.
Entre las principales novedades del reparto destaca la incorporación de Luis Zahera, que se suma a los nuevos episodios tras su paso por otras series como 'Animal', también disponible en la plataforma. Junto a él repiten y completan el elenco nombres como Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado y Diego Anido.
La primera entrega se convirtió en un fenómeno inesperado: fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix en su semana de estreno, alcanzó el número uno en 28 países y logró entrar en el Top 10 de 82 territorios. Un respaldo internacional que elevó la historia ambientada en las Rías Baixas a fenómeno global dentro del catálogo de la plataforma.
La segunda temporada, escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Marc Vigil y Javier Rodríguez, arranca con un salto temporal de tres años. Aunque intentaron dejar atrás su pasado, Ana y Daniel vuelven a quedar atrapados en el mundo del narcotráfico, pero esta vez desde posiciones opuestas.
Daniel acepta salir al mar “una última vez” para ayudar a su padre, mientras que Ana regresa a Cambados para colaborar con el clan rival de los Padín, aun sabiendo que esa decisión puede precipitar tanto la caída de la familia como el final definitivo de su historia de amor.
