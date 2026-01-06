Epílogo
'Strangers things' no ha acabado: la serie vuelve a Netflix solo durante un día
La plataforma de 'streaming' presenta en breve un documental sobre la exitosa producción
Efe
Netflix estrenará 'One last adventure: the making of Stranger Things 5', un documental sobre la realización de la última temporada de 'Stranger Things', según ha informado la plataforma de 'streaming'.
La película "ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación de los hermanos Duffer", ha detallado Netflix en su página web Tudum.
El documental, que se presenta el próximo lunes, día 12, también se ha descrito como "una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre".
Un documental de un año
La directora del proyecto es Martina Radwan ('Girls State'), que pasó un año entero junto al equipo de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, cuyo último capítulo se estrenó el 31 de diciembre después de cinco temporadas.
"Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje", escribió Radwan en la misma publicación.
El tráiler publicado este lunes muestra el detrás de escena de momentos cruciales de la temporada final y a sus creadores, Matt y Ross Duffer, dirigiéndose entre lágrimas al elenco y al equipo.
- La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
- ¿Qué tiendas y supermercados abren en la Región de Murcia el festivo 6 de enero, Día de Reyes?
- Desmadre de las cabalgatas en pedanías: anulaciones y retrasos
- Investigan a un vecino de San Pedro del Pinatar por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio
- Alerta amarilla por lluvias este lunes en la Región de Murcia
- El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)
- Los fumaderos de droga se mudan de los barrios marginales de la Región a las zonas acomodadas
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia