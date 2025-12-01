Los estrenos en plataformas de diciembre: Michelle Pfeiffer, Kate Winslet y Santiago Segura vuelven por Navidad

La lista de estrenos en 'streaming' más destacados del mes de diciembre aúna varios formatos cinematográficos muy distintos entre sí. En ella -era de esperar habida cuenta de las fechas en las que nos encontramos- abundan películas de temática navideña, pero también documentales centrados en asuntos tan dispares como los asesinos en serie, el cómic y el periodismo de investigación. El repaso, además, incluye una intriga criminal, una historia de amistad entre una mujer y un perro y una comedia de terror protagonizada por un ser mágico.

'OH. WHAT. FUN.', de Michael Showalter (3 de diciembre, Amazon Prime)

Contempla las caóticas navidades de Claire Clauster (Michelle Pfeiffer), matriarca exhausta e infravalorada de una numerosísima familia y encargada de que cada año las fiestas sean perfectas. Tras ser dejada atrás por sus seres queridos de camino a una cita especial, Claire emprende una aventura por su cuenta y descubre los placeres de una navidad no planificada. Acompañan a Pfeiffer, entre otros rostros conocidos, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Maude Apatow y Jason Schwartzman.

'LA FAMILIA McMULLEN', de Edward Burns (5 de diciembre, HBO Max)

Escrita, dirigida y protagonizada por Edward Burns, 'Los hermanos McMullen' ganó el gran premio del jurado del Festival de Sundance en 1995 y se convirtió en un hito para el cine independiente estadounidense mientras exploraba las vidas y las relaciones de los tres personajes del título tras la muerte de su padre. Tres décadas después, esta secuela observa los enredos románticos de Barry McMullen (Burns) y su relación tanto con sus hijos veinteañeros como con su hermano Patrick (Michael McGlone) y su cuñada viuda Molly (Connie Britton).

'EL PRIMER ASESINATO', de Christoffer Boe (5 de diciembre, Filmin)

Ambientada en Dinamarca en 1927, esta intriga criminal se centra en el ambicioso director de la recién creada Unidad Especial, un departamento de policía encargado de crímenes especialmente difíciles. Tras hallar un cadáver en una casa de verano incendiada, él y su equipo comienzan a desentrañar un misterioso asesinato que revela luchas de poder y corrupción entre la élite de la ciudad. Como dictan las convenciones del género, los peligros que la unidad afronta se incrementan a medida que se acercan a la verdad, y el héroe se ve obligado a medirse no solo a enemigos poderosos, sino también a su propio lado oscuro.

'LA NAVIDAD EN SUS MANOS 2', de Joaquín Mazón (5 de diciembre, Netflix)

Papá Noel (Santiago Segura) es secuestrado por una juguetera sin escrúpulos, y su desaparición desencadena una serie de enredos cuando un actor (Santiago Segura) intenta ocupar su lugar. Un ladrón reformado (Ernesto Sevilla), su hijo adolescente (Unax Hayden) y varios aliados poco ortodoxos (Pablo Chiapella, Joaquín Reyes) se embarcan en una misión para rescatarlo y salvar las fiestas en menos de 24 horas. Continuación de 'La Navidad en sus manos' (2023), también dirigida por Mazón.

'ART SPIEGELMAN, EL DESASTRE ES MI MUSA', de Molly Bernstein y Philip Dolin (19 de diciembre, Filmin)

Figura eminente en el ámbito del cómic, Spiegelman es conocido sobre todo por 'Maus', mítica novela gráfica sobre la Shoah basada principalmente en los recuerdos de su padre, y que retrataba a los nazis como gatos y a los judíos como ratones. Este documental repasa cómo la carrera del artista evolucionó desde el 'underground' hasta el reconocimiento masivo y cómo, entretanto, y apabullante éxito de 'Maus' eclipsó sus logros artísticos anteriores y posteriores. Construida a partir de entrevistas con Spiegelman y con amigos y familiares, la película recuerda también cómo, a lo largo del tiempo, el cómic pasó de ser percibido principalmente como un vehículo para el humor a convertirse en un medio idóneo para explorar la historia y la condición humana.

'ADIÓS, JUNE', de Kate Winslet (24 de diciembre, Netflix)

Kate Winslet fue una de las protagonistas de 'The Holiday (Vacaciones)' (2006) y, por tanto, no es ajena al cine navideño, pero su primera película como directora ofrece una aproximación poco convencional al género. La escribió su propio hijo Joe Anders inspirándose en la dolorosa experiencia que supuso ver a su abuela -es decir, la madre de Winslet- apagarse lentamente en el hospital tras una larga lucha contra el cáncer. Además de la propia Winslet, coprotagonizan la película Helen Mirren, Andrea Riseborough, Toni Collette y Timothy Spall.

'ZODIAC KILLER PROJECT', de Charlie Shakleton (26 de diciembre, Filmin)

Durante años, Shackleton trabajó en un documental sobre el llamado Asesino del Zodiaco que, sin embargo, nunca llegó a hacerse realidad. Aquí, el director repasa con incisivo detalle la historia que desearía haber podido contar, y el resultado es una obra extraordinariamente ingeniosa y profunda, que por un lado celebra el 'true crime' -género por el que Shackleton siente devoción- y por el otro analiza las manipulaciones a las que ese tipo de películas suelen recurrir con el fin de mantener al público pegado a la pantalla.

'COVER-UP: UN PERIODISTA EN LAS TRINCHERAS', de Laura Poitras y Mark Obenhaus (26 de diciembre, Netflix)

Repasa la carrera del periodista de investigación Seymour Hersh, dedicado durante casi seis décadas a revelar escándalos como la masacre de My Lai durante la guerra de Vietnam o las torturas cometidas en 2003 en la prisión de Abu Ghraib. Su trabajo le ha proporcionado admiración y reconocimientos como el premio Pulitzer, pero su empeño en destapar verdades incómodas acerca del gobierno de su país también lo ha convertido en un paria. Por eso, la película funciona también a modo de denuncia de la violencia institucional y la impunidad de la que gozan las instituciones estadounidenses.

'LA MUERTE DEL UNICORNIO', de Alex Scharfman (28 de diciembre, SkyShowtime)

De camino a una importante reunión de negocios con un farmacéutico multimillonario, un padre y su hija atropellan a un unicornio con su coche. Mientras inspeccionan los daños, ella conecta espiritualmente con la criatura al tiempo que él, presa del miedo, la golpea repetidamente en la cabeza. Así se inicia la peripecia argumental de esta mezcla de comedia de terror y sátira social producida por A24 y protagonizada por Paul Rudd y Jenna Ortega, en buena medida centrada en un grupo de personas que intenta monetizar las propiedades curativas de la criatura mágica.

'EL AMIGO', de Scott McGehee y David Siegel (28 de diciembre, SkyShowtime)

¿Cómo se le explica a un perro la muerte dce un ser querido? Es una de las preguntas que se hace esta adaptación de la novela homónima de Sigrid Nunez, a la vez retrato de la mortalidad y el duelo y reflexión tanto sobre el apoyo emocional que los animales nos brindan como sobre el que nosotros les damos a ellos. Cuenta la historia de una escritora cuya vida da un vuelco cuando su mejor amigo y mentor (Bill Murray) muere repentinamente y le deja en herencia a su perro, un Gran Danés gigante. A medida que establece un vínculo inesperado con el animal, la mujer empieza a saldar cuentas con su propia vida.