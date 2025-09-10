Roger Casamajor: "Nunca va mal reflexionar sobre el autismo y cómo tratarlo"

Uno de los intérpretes más versátiles y reconocidos en la interpretación de este país es Roger Casamajor (La Seu d’Urgell, 1976). El actor debutó en el cine con 'El mar' (2000) de Agustí Villaronga. Desde entonces encadenó títulos de gran impacto como 'El laberinto del fauno' (2006) o 'Pa negre' (2010), que le valió un Premio Gaudí. En televisión ha brillado en 'Temps de silenci', 'Hache' y, especialmente, en 'La mesías' (2023), la serie de Los Javis que lo consagró con el Premio Forqué y el Premio Feroz al mejor actor. Ahora se pone en la piel de Julen en 'La Caza. Irati', la cuarta entrega de la exitosa ficción española en Movistar Plus+.

¿Cómo le llegó este proyecto y qué le atrajo de él?

Se puso en contacto conmigo el guionista y los directores también estaban de acuerdo con que yo hiciera el personaje. Tenía todo ese mundo místico, como de humor, que se ve reflejado en la serie. Había visto la primera temporada y me había gustado mucho. También el hecho de que cada temporada es más o menos independiente de las otras, aunque haya cosas que estén conectadas.

¿Qué le gustó de su personaje?

Esa cosa como de ermitaño, viviendo en el bosque y solitario, como un hombre de montaña. Eso me gustó mucho. Y también toda la trama que tiene con el hijo y la exmujer. Pensé que de ahí podría sacar partido al personaje.

¿Qué papel juega en la nueva temporada?

La historia que tiene mi personaje es la búsqueda de su hijo, que está perdido en la montaña desde hace años, pero nunca se ha encontrado el cuerpo. Él no lo da todo por perdido y sigue buscándolo.

¿Cómo trabajó en su personaje?

Cuando leí los guiones vi que no sería un personaje fácil de hacer, era complicado y tenía muchos matices y cosas que se tenían que enseñar bien, sin intentar caer en el melodrama. Me ayudaron mucho los directores a construir el personaje.

Cada temporada se sitúa en un paraje español. En esta ocasión, la acción ocurre en Irati. ¿Conocía el espacio?

Sí, había estado y había visitado los bosques. No rodamos allí, sino en otros sitios que eran parecidos, como la Sierra de Urbasa, y es una maravilla porque la naturaleza se te come. Era importante que tuviera mucha presencia el espacio en el que estábamos porque realmente se acaba convirtiendo en un personaje más.

¿De qué manera?

El bosque milenario es parte de la trama, con toda la carga mística, de superstición y de mitología que tiene encima. Todo eso juega muy a favor de la historia. La serie juega con el miedo, el terror y tiene secuencias que son bastante gore. A nivel de fotografía y nosotros, como actores, el bosque tenía una apariencia de algo impenetrable, de que no podías saber lo que pasaba ahí dentro.

¿Cómo juegan con eso los personajes de la serie?

Una de las características de mi personaje es que es el que mejor conoce el bosque, porque vive allí, siempre se ha movido por allí y es el que conoce mejor los lugares más escondidos del bosque. Pero incluso él dice que hay lugares y espacios a los que nunca ha ido nadie.

¿Le gusta el misticismo?

Sí, es una de las cosas que más me atrajeron. Allí tienen una riqueza mitológica impresionante, no sabes si vienen de los celtas o tienen su propia simbología. También sale un personaje de una curandera o alguien que tiene poderes más allá del mundo terrenal. De hecho, toda la trama principal gira alrededor de esto. Hay como una bestia en el bosque que nadie sabe quién es o qué está pasando.

Regresa de nuevo a la ficción con un thriller. ¿Qué le gusta de este género?

En este caso había un poco de acción, que siempre es divertido de hacer, y también esa parte de terror. Sales de algo que es habitual y es muy atractivo para nosotros y divertido, aunque el personaje no lo sea.

Casi ni se le reconoce físicamente cuando interpreta su personaje.

Cada día tenía muchas horas de maquillaje para ponerme esa barba tan grande. Además, tuvimos que encontrar la manera, porque tengo flashbacks de mi vida anterior cuando todavía estaba mi hijo, para poder explicar bien la historia. Decidimos los directores y yo que, en la época más actual, cuando vivía solo en la montaña, yo tendría más barba y tendría un aspecto más dejado. Y en la época en la que todavía tenía mujer iría un poco más arreglado.

Su hijo en la ficción sufre un trastorno autista y su personaje no acaba de entenderlo.

En mi caso, yo vivo en la montaña, y lo que quiero es que mi hijo sea como yo, aprenda a coger una escopeta y a ir por la montaña o el bosque sin hacer ruido. Mi hijo tiene un trastorno autista y eso se escapa totalmente de mis perspectivas y no sé dónde colocarlo. De hecho, es uno de los motivos por los que acabo perdiendo a mi familia.

Aunque no sea la trama principal, ¿puede ayudar esta situación a hacer pedagogía sobre el tema?

Nunca va mal tener un punto de reflexión sobre el autismo y sobre cómo tratarlo. Hay muchas maneras de hacerlo bien, pero también de hacerlo mal. Mi personaje escoge la parte mala y creo que la serie enseña que eso es erróneo y lo acaba pagando caro.

¿En qué otros proyectos está trabajando?

Estoy preparando una película en Madrid que se llama 'Un hombre en un puente', de David Martín de los Santos, acabo de terminar una serie que se llama 'Aquel', con uno de los directores de 'La Caza', antes había rodado una película que se llama 'Agrestes', y a partir de febrero estaré en el Teatre Lliure con la obra 'El barquer', que dirige Julio Manrqiue.

