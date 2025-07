Rodrigo Guirao y Àstrid Janer presentan 'La encrucijada', adaptación española de 'Suhan', que estrena Antena 3: “No quisimos copiar la serie original, creamos algo nuevo”

La pasión, el conflicto y los secretos familiares se cruzan en 'La encrucijada', la nueva serie de Antena 3 que adapta el éxito internacional 'Suhán, venganza y amor'. En ella, Rodrigo Guirao y Àstrid Janer dan vida a César y Amanda, dos personajes marcados por un pasado que los enfrenta, pero también por un amor que lo desafía todo. YOTELE ha podido charlas con ambos actores, que nos hablan del reto que ha supuesto encarnar a sus personajes, del trabajo físico y emocional detrás de las escenas más intensas, y de cómo han abordado una historia tan cargada de emociones sin dejarse influir por la versión original.

YOTELE: Quería empezar preguntando cómo definiríais 'La encrucijada' en una o dos líneas.

RODRIGO: Es la historia de un amor imposible entre un hombre y una mujer porque sus familias están enfrentadas desde hace muchos años. Hay muchos misterios y secretos que se van a ir develando, y eso va a aclarar y cambiar la vida de estos dos protagonistas enamorados. Va a hacer que ese amor sea prácticamente imposible.

YOTELE: Àstrid, tu personaje es la heredera del hombre que destruyó la familia de César. ¿Cómo es ese conflicto de amar a alguien que, en el fondo, también es como el enemigo principal?

ÀSTRID: Yo creo que esa es la encrucijada para Amanda: el amor que siente hacia César. Es decir, lo que va a sentir hacia César va a empujar a Amanda a descubrir cosas sobre la persona a la que más quiere, que es su padre —junto a su hermano—, pero realmente ella tenía mucha debilidad con su padre. Entonces, son como dos fuerzas que tiran de forma opuesta. Esa es la dificultad más grande, porque también son dos expresiones distintas sobre una historia, y ella se va a pelear consigo misma y con las personas que quiere para intentar entender cuál es la verdad.

YOTELE: En el caso de César, casi más difícil aún, porque él vuelve por venganza y lo que se encuentra es el amor. Entonces, ¿cómo va a llevar esta doble cosa que tiene dentro?

RODRIGO: César viene a, básicamente, hacer justicia. Meter preso a Octavio Oramas. Tiene hecho todo un análisis de cómo lo va a hacer, de cómo inculparlo… pero lo que le empieza a pasar con Amanda, creo que al principio él no lo reconoce, no quiere reconocerlo. Y él se justifica con que es una manera de acercarse a su peor enemigo. Como que lo de Amanda es solo parte de una estrategia. Y, a pesar de que los demás personajes se lo ponen en evidencia, él se sigue convenciendo de que esto no es así. Porque es muy duro, ¿no? Llegar a la conclusión de que te estás enamorando de la persona menos indicada, de quien, si tu objetivo se lleva a cabo, le vas a romper el corazón. Saber que esto va a ser una realidad a corto plazo…

YOTELE: Bueno, Rodrigo, te hemos podido ver en proyectos como 'Sólo química', 'Señora Acero', y aquí nos ha sorprendido ese cambio de acento que tienes. No sé cómo lo has trabajado.

RODRIGO: En estas me tocó neutralizar un poquito más. En 'Sólo química' hablé con mi propio acento argentino, y en 'Señora acero' fue donde, por primera vez, intenté neutralizar. Pero después dije: "Si mi personaje es argentino, ¿por qué tengo que neutralizar tanto?". Y a partir de que largué mi propio acento —fue en la temporada 3— para mí mi personaje recobró mucho más, con humores muy divertidos.

Pero este acento de César… Él nació en Oramas, es español, digamos. Oramas calculamos que es español. Viajó cuando tenía 11 años, más o menos, cuando asesinan a sus padres. Se crió en México, estudió en Estados Unidos… entonces creía que tenía que tener un acento neutral, mexicano muy neutral. Y, con algunas referencias, estudiando un poquito eso, traté de tener ese acento: alguien que, sí, por estudios, se crió un poquito más en México, pero también vivió en otros lugares del mundo y lo tiene mucho más neutralizado.

YOTELE: ¿Ha sido un hándicap a la hora de grabar? ¿Se te iba en algún momento y había que repetir? ¿O si era algo muy natural?

RODRIGO: Es más difícil. Es una dificultad más. Creo que se agrega como un 30% de dificultad para estudiar… Yo tenía que cambiar los textos que venían y adaptarlos. Por suerte estaba Betty, el personaje de mi madre, Candela Márquez, que era el mexicano perfecto y ella me ayudaba mucho.

YOTELE: Y hablando de adaptar textos, justamente 'La encrucijada' es una adaptación, un remake de 'Suhán, venganza y amor'. No sé si habéis tomado como referencia la serie, si la habéis visto para grabarla, o si habéis decidido empezar el proyecto un poco a ciegas en ese sentido, y hacer algo completamente nuevo.

ÀSTRID: En mi caso, no había visto nada y también decidí no hacerlo. Es verdad que un día, en el rodaje, nos pusimos a investigar un poco. Pero, más allá de lo anecdótico, realmente preferí construir algo nuevo, porque también creo que es bastante distinto. También el personaje de Amanda me dijeron que iba a ser un poco diferente a la original. Entonces decidí disfrutar de empezar algo nuevo, la verdad.

RODRIGO: Sí, también. En general, esto es una adaptación, y podía ver tranquilamente a los otros actores. Vi unos minutos y era buenísimo, y dije: "Bueno, no está bueno verlo", porque ellos son su propia individualidad, y yo soy distinto y lo voy a hacer de otra manera. Si lo trato de copiar, voy a perder lo mejor que tengo.

Desde chico, cuando hice mi primer trabajo importante —que fue una adaptación también de 'Amas de casa desesperadas'—, me dijeron en ese momento que no tenía que ver la original. Me gocé el no copiar la ficción, porque estaríamos haciendo una copia, una fotocopia de una copia. Vas a basarte en cosas de la vida, buscar personas en tu vida que te ayuden a construir las características del personaje. Pero no, no vimos más que el principio, que está súper bien rodado… y tampoco teníamos mucho tiempo para hacerlo.

YOTELE: La serie tiene también escenas físicamente muy intensas. Empezamos con una persecución a caballo, con coche, con momentos de mucha tensión. No sé cómo fue enfrentaros a momentos así. ¿Cómo os habéis preparado?

ÀSTRID: Yo quiero decir que puede ser que tuviera cierto miedo a los caballos… puede ser que esto fuera así, y que lo he superado gracias a este personaje. Porque, la verdad, es la primera vez que he montado a caballo, y lo aprendí en tiempo récord. Rodar la primera vez con un caballo… toda esa experiencia es algo que no voy a olvidar nunca. Además, como Amanda tiene una conexión con su caballo muy importante, también me ayudó a ver algo que no había visto antes: lo que se puede sentir estando encima de un caballo. Es único. Yo lo vi cuando estaba aprendiendo y no lo voy a olvidar. De hecho, creo que tengo un vídeo ahí.

RODRIGO: Me quedo con el resultado, que quedó increíble. Cómo está rodado todo desde el principio es súper efectivo. Empieza con el drama máximo. Por lo general, las historias empiezan de a poco y terminan en el último capítulo con ese momento oscuro en el que se conocen los protagonistas. Y acá comenzamos con una escena épica de siete minutos.

Me parece un gancho genial para que el público se quede enamorado y atrapado por una historia que comienza. Estos son otros tiempos, y la gente tiene menos paciencia. Entonces, me parece que es una escena hermosísima. Se ve todo, hay acción… Pero fue difícil de grabar. Son escenas muy complejas. Me acuerdo que la grabamos hasta el final del día, y la toma donde los personajes se conocen fue con todo ese cansancio encima, después de todo el día. Y lo que van a ver… estábamos casi como estaban los personajes después de todo lo que pasa. Pero ojalá que el público se enganche mucho desde el principio.