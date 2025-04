Así es el regreso de 'The last of us' (Max), según los creadores y el nuevo reparto: "Esta serie explora hasta dónde llega nuestra humanidad"

Hace dos años, el creador de videojuegos Neil Druckmann lograba lo que siempre había soñado: hacer de su bilogía 'The last of us' una serie de prestigio. Y una, además, reconocida por todo el mundo, de los espectadores y los fans del juego a los críticos televisivos, sin olvidarnos de los Emmy, en los que consiguió hasta ocho estatuillas. Se rompía así esa cierta maldición que impedía a los videojuegos convertirse en una película o serie respetable (o, mejor dicho, respetada universalmente: aquí un defensor de, por ejemplo, la adaptación al cine de 'Silent Hill' por Christophe Gans).

¿Por qué tuvo 'The last of us', en su versión en serie, ese alcance universal? Básicamente, por ser una serie cien por cien HBO, tanto en sus valores de producción como en su complejidad psicológica. Druckmann y el co-'showrunner' Craig Mazin (guionista de 'Chernobyl') supieron dar (aún mayores) riqueza emocional e intimidad a esa odisea de supervivencia por un mundo arrasado por una plaga fúngica que convierte a los humanos en amenazadoras criaturas caníbales. Cualquiera de nosotros, 'gamer' o no, podía identificarse con lo que aquí se contaba: gente buscando la supervivencia y el amor en un mundo hostil. "El público de la serie no dejó de crecer –en Estados Unidos, el último episodio fue visto por el doble de personas que el primero– porque la gente se la comentaba a los suyos; quería compartirla con su familia y con gente que podía no saber nada del juego", nos explica la guionista y productora ejecutiva Halley Gross durante un junket virtual.

Sube la intensidad

Esta temporada (Max, desde el lunes, día 14) y las que puedan seguir, que podrían ser hasta dos más, se basan en la histórica segunda parte del juego, tan vendida (más de cuatro millones de unidades en su primer fin de semana en todo el mundo) como controvertida. Para algunos, el material ideado por Druckmann y Gross era oscuro, violento e incómodo hasta la exageración. Para otros, eso era precisamente lo bueno. "Te plantea constantemente debates morales alternando la jugabilidad entre la heroína y la villana, poniéndote esos debates no solo en la pantalla, sino en las manos, obligándote a hacer atrocidades que no deseas", recuerda el periodista experto en videojuegos Diego Rubio ('Rockdelux').

Los nuevos episodios arrancan casi plácidamente, aunque la calma es engañosa. Cinco años después de los violentos acontecimientos que coronaron la anterior temporada, nuestros supervivientes favoritos, el contrabandista Joel (Pedro Pascal) y su protegida (que no quiere que nadie la proteja) Ellie (Bella Ramsey), esa joven extrañamente inmune a la infección, están plenamente instalados en la comunidad de supervivientes de Jackson (Wyoming), aquella especie de utopía de comunismo libertario. Su relación entre amistosa y paternofilial no pasa por el mejor momento. Todo parece indicar que Ellie ha descubierto que él le mintió sobre lo que realmente sucedió en el laboratorio secreto de los Luciérnagas.

"Esta serie explora hasta dónde llega nuestra humanidad", explica Druckmann en mesa redonda virtual. "En el caso de Joel, solo alcanza a otra persona: Ellie. Hemos visto que está dispuesto a sacrificarlos a todos para salvarla a ella. Para otra gente, como los Luciérnagas, se ha de sacrificar a individuos para salvar a tanta gente como sea posible. Y en esta temporada expandimos esa idea a las comunidades: ¿es más valiosa una comunidad que la seguridad de cualquier individuo?".

Los nuevos rostros

Al ya rico reparto de la serie se suman nuevos rostros que solo harán la serie más magnética. Hay ganas de ver qué hace la gran Kaitlyn Dever (nominada al Emmy por 'Dopesick') con la polémica Abby Anderson, soldado que quiere vengar la muerte de un ser querido. "Es un personaje que exigía mucho a nivel físico –nos explica Dever–, pero en mi primera reunión con Craig y Neil, sobre lo que más se habló fue su viaje emocional. Al contrario que en el juego, aquí tendremos la oportunidad de comprenderla mejor, de explorar todo por lo que pasó antes de que la conociéramos. Concentrarnos en eso, en saber de dónde proviene su rabia".

Curiosamente, Dever estuvo a punto de ser Ellie y no Abby hace más de una década, cuando se preparaba una adaptación de 'The last of us' al medio cinematográfico con el mismísimo Sam Raimi como productor. La actriz llegó a hacer lecturas de guion y visitó las oficinas de Naughty Dog, la empresa desarrolladora de videojuegos que Druckmann copreside desde 2020. "Formé parte de las fases iniciales de un proyecto completamente diferente", dice la actriz. "Nunca me ficharon oficialmente como Ellie, pero tuve reuniones con Neil sobre la posibilidad. Como pasa a menudo en esta industria, esos primeros planes quedaron en nada y me quedé con la espina clavada. Siempre me había gustado mucho el juego. Que este mundo volviera al final a mi vida ha sido reparador. Siento, además, que estoy haciendo el papel que siempre debí hacer".

Young Mazino (el hermano pequeño de Steven Yeun en 'Bronca') es Jesse, líder de patrulla en Jackson; Isabela Merced (recién vista en 'Alien: Romulus') es Dina, la chica alegre y desinhibida en torno a la que gravitan tanto el anterior como Ellie. Los triángulos amorosos, como descubriremos, también pueden ser respetuosos y amables. Isabela: "La química no es algo que se fabrique. Simplemente, se tiene o no se tiene. Con Young y Bella tuve la suerte de tenerla desde el primer momento. Fue una suerte, porque tampoco es que tuviéramos mucho tiempo para cultivarla… Estaba ocupada practicando la equitación o estando nerviosa sobre si lo era bastante buena para estar aquí".

Todo es drama

Druckmann no puede prometer muchas sorpresas a quienes ya jugaran al juego. Lo que sí les puede asegurar es una adaptación lo más perfecta posible y con aspectos expandidos, sobre todo en la descripción de personajes. "Hay cosas que funcionan en el videojuego, en su interactividad, que no se traducen igual a la televisión, como la acción más dilatada. A cambio, tenemos la oportunidad de expandir lo que Halley [Gross] y yo escribimos originalmente, desarrollar personajes. El policía Eugene [Joe Pantoliano, antiguo Ralphie de 'Los Soprano'] tiene un papel mucho mayor en la serie que en el juego. También Isaac, el líder de milicia al que interpreta Jeffrey Wright". Al contrario que en los juegos, podemos dejar al protagonista por momentos y conocer mejor a otros personajes, lo que significa empatizar con visiones contrarias de una misma cosa.

Poder ver y tocar un mundo surgido de tu imaginación debe ser una experiencia abrumadora. Lo fue para Druckmann, desde luego: "Hubo un momento en que estaba en mitad de Jackson y… No podía creer lo que veía. Hablamos de un poblado levantado desde cero. Construimos toda una ciudad con sus espacios interiores. Y después quemamos una parte. Y un equipo de especialistas con prótesis increíbles se involucró en unas batallas increíblemente realistas. Después, con ayuda del equipo de efectos visuales, logramos hacer todo aún más épico si cabe".

Hay público que estará ahí por las batallas y público que estará más por los personajes, pero según los autores de la serie, aquí no hay distinción entre la acción y el drama. Todo es drama. Young Mazino, alias Jesse, está de acuerdo: "Toda la violencia y la acción proviene del drama. La violencia no está ahí de forma gratuita. Es un medio para conseguir un fin, se convierte en un arma, se usa para buscar la venganza o el amor".