Las 10 series que no te puedes perder este abril

El mes de abril viene de lo más potente de series en las plataformas de 'streaming'. Sobre todo en cuanto a nuevas temporadas de títulos con mucho tirón ('The last of us', 'Black Mirror', 'Hacks', 'Dr. Who'), algunas de ellas en su despedida ('El cuento de la criada', 'You'), pero también con producciones noveles, como 'Mariliendre', 'El jardinero', 'El eternauta' y 'Vicios ocultos'.

EL CUENTO DE LA CRIADA

Día 8. Max. Temporada 6 (última)

El desenlace de la serie basada en la inquietante novela distópica de Margaret Atwood. Mientras June (Elisabeth Moss) sigue tratando de acabar con Gilead, ese estado totalitario en el que las pocas mujeres fértiles que quedan son condenadas a la esclavitud sexual, Luke y Moira se unen a la resistencia. Serena intenta reformar Galaad mientras el comandante Lawrence y la tía Lydia se dan cuenta de lo que han provocado.

BLACK MIRROR

Día 10. Serie. Temporada 7

La visionaria serie antológica de Charlie Brooker sigue explorando y haciéndonos reflexionar sobre los límites del uso de la tecnología en la vida moderna. Entre los temas que aborda en sus nuevos seis episodios está una inteligencia artificial inmersiva y la posibilidad de viajar en el tiempo. Paul Giamatti, Emma Corrin, Awkwafina, Rashida Jones, Issa Rae, Tracee Ellis Ross, Billy Magnussen y Chris O’Dowd son algunos de los actores que participan, además de Cristin Milioti y Will Poulter, que repiten personaje, algo poco habitual en esta producción que cambia de elenco y de trama en cada capítulo. Pero es que uno de los episodios es una secuela del llamado 'USS Callister', que aparece en la cuarta temporada.

HACKS

Día 11. Max. Temporada 4

La veterana Deborah (Jean Smart) y la deslenguada Ava (Hannah Einbinder) vuelven a trabajar juntas, después de sus desencuentros en la anterior temporada. Aunque ahora que la famosa cómica puede por fin sacar adelante su ansiado programa nocturno, las tensiones con su joven guionista van en aumento. Pero llevan un tiempo demostrando que, a pesar de sus diferencias, juntas forman un gran equipo.

VICIOS OCULTOS (YOUR FRIENDS & NEIGHBORS)

Día 11. Apple TV+

Tras ser despedido, un administrador de fondos que todavía está lidiando con su reciente divorcio (Jon Hamm) recurre a robar en las mansiones de sus vecinos en el muy adinerado barrio de Westmont Village para salir a flote. Pero descubre que los secretos ocultos dentro de esas residencias de lujo pueden ser muy peligrosos.

EL JARDINERO

Día 11. Serie. Netflix

'Thriller' ambientado en un vivero que hace de tapadera de un próspero negocio clandestino de asesinatos por encargo. Allí trabajan Elmer (Álvaro Rico), un joven al que le resulta fácil matar porque un accidente lo privó de sentimientos, y su controladora madre (Cecilia Suárez). Sin embargo, cuando planean el crimen de una maestra de guardería (Catalina Sopelana), el chico se enamora de ella.

THE LAST OF US

Día 14. Max. Temporada 2

El regreso de una de las series más exitosas de los últimos años, basada en el famoso videojuego de Naughty Dog. Cinco años después de que Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) empezaran su periplo en común para usar a la joven como antídoto contra la epidemia del hongo que está transformando a los humanos en monstruos canívales, la impredecible pareja se ve arrastrada a un conflicto. Entre los fichajes están Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez y Jeffrey Wright.

YOU

Día 24. Netflix. Temporada 5 (última)

Después de dejar un buen reguero de cadáveres en su paso por Los Ángeles y Londres, el acosador y psicóptata Joe Goldberg (Penn Badgley) regresa a sus orígenes, Nueva York, en la última temporada de la serie. Pero los fantasmas del pasado y sus oscuras adicciones ponen en peligro su vida perfecta.

MARILIENDRE

Día 27. Atresplayer

Javier Ferreiro es el creador de esta serie musical con el sello de los Los Javis. Tras la muerte de su padre (Mariano Peña), una treintañera que fue la reina de la noche gay madrileña (Blanca Martínez Rodrigo) hace un sorprendente descubrimiento sobre su progenitor que la lleva a contactar con sus viejos amigos, a los que no ve desde hace 10 años (Martin Urrutia, Carlos González, Omar Ayuso, Yenesi). Nina interpreta a la estirada madre de la protagonista.

EL ETERNAUTA

Día 30. Netflix

Una noche de verano, una misteriosa tormenta de nieve acaba con la vida de casi todos los habitantes de Buenos Aires y deja atrapados a los pocos supervivientes. Juan Salvo y sus amigos se embarcan en un viaje desesperado por la supervivencia. Sin embargo, todo cambia cuando descubren que la tormenta tóxica era solo el primer ataque de un ejército alienígena que pretende invadir la Tierra. La primera adaptación a la pantalla (liderada por Ricardo Darín) de la novela gráfica argentina homónima de 1957, escrita por Héctor G. Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López.

MEMENTO MORI

En abril (fecha por determinar) Amazon Prime Video. Temporada 2

Adaptación de la saga literaria 'Versos, canciones y trocitos de carne', escrita por César Pérez Gellida, ganador del Premio Nadal 2024. El inspector Sancho (Francisco Ortiz) sigue la pista de Augusto (Yon González), después de que el psicópata se escapara de Valladolid junto a Erika (Olivia Baglivi). Su rastro le llevará hasta Italia, donde colaborará con una inspectora con los nervios de acero (Anna Favella). Mientras, Carapocha (Juan Echanove) tratará de salvar a su hija de las garras del asesino. Ya hay una tercera temporada confirmada.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

RESCUE: HI-SURF. Día 1. Movistar Plus+. Un equipo de socorristas vigila la costa de playa más peligrosa del mundo, en Hawái.

TOTAL CONTROL. Día 1. Filmin. Temporada 3 (última)

THE ROOKIE. Día 1. Disney+

MENTES CRIMINALES: EVOLUTION. Día 2. Disney+. Temporada 17

LOS HERMANOS HARDY. Día 2. Disney+. Temporada 3

PADRE DE FAMILIA. Día 2. Disney+. Temporada 23

PULSO. Día 3. Netflix. En medio de un huracán en Miami, una doctora residente de tercer año obtiene un ascenso inesperado cuando suspenden a su jefe. Pero cuando el hospital sufre un cierre de emergencia deben trabajar juntos, mientras tratan de ocultar su relación.

DEVIL MAY CRY. Día 3. Netflix. Animación. Unas fuerzas siniestras quieren abrir el portal entre el mundo de los humanos y el de los demonios. En mitad del conflicto está Dante, un huérfano que se gana la vida como cazademonios a sueldo.

JURASIC WORLD. TEORÍA DEL DINOCAOS. Día 3. Netflix. Temporada 3. Animación

KARMA. Día 4. Netflix. Seis personas acaban atrapadas en un bucle kármico irrompible como consecuencia de sus malas decisiones.

DYING FOR SEX. Día 4. Disney+. Cuando a Molly (Michelle Williams) le diagnostican cáncer de mama metastásico, decide dejar a su marido y por primera vez en su vida comienza a explorar la amplitud y complejidad de sus deseos sexuales.

SCHOOL SPIRITS. Día 5. SkyShowtime. Temporada 2. Maddie sigue atrapada en el más allá y se le agota el tiempo.

OSHI NO KO. Día 6. Netflix. Temporada 2. Manga.

BLIPPI VA A TRABAJAR. Día 7. Netflix. Infantil.

ALERT, UNIDAD DE PERSONAS DESAPARECIDAS. Día 7. AXN. Temporada 3

CÓMO VENDER DROGAS ONLINE (A TODA PASTILLA). Día 8. Netflix. Temporada 4

INFIEL. Día 8. Filmin. La historia de un triángulo amoroso contada a lo largo de dos periodos de tiempo.

THE NEW NURSES. Día 8. Sundance TV. Temporada 6. Tras el fatídico incendio del centro médico Fredenslund, los protagonistas se ven obligados a adaptarse a una nueva realidad.

911 LONE STAR. Día 9. Disney+. Temporada 5

REBELIÓN LUNAR. Día 10. Netflix. Animación. En un futuro, la humanidad ha instaurado un gobierno mundial gestionado por una IA. Pero un proyecto que envía delincuentes y residuos a la Luna para preservar la estabilidad en la Tierra ha generado desigualdad y pobreza en el satélite y se ha convertido en un detonante para la guerra.

AL NORTE DEL NORTE. Día 10. Netflix. Una joven inuit quiere empezar una nueva vida tras poner fin a su matrimonio.

TODAS LAS CRIATURAS GRANDES Y PEQUEÑAS. Día 11. Movistar Plus+. Temporada 5

DOCTOR WHO 2024. Día 12. Disney+. Temporada 2. Ocho nuevos episodios del clásico británico que se renovó en la anterior temporada con la incorporación como protagonista de Ncuti Gatwa, el primer Dr. Who negro. Aventuras a través del tiempo y el espacio junto a una nueva compañera, Belinda Chandra, desde un futurista siglo 51 hasta el 803º concurso de canciones interestelares.

GANGS OF LONDON. Día 14. SkyShowtime. Temporada 3. Tras la muerte de cientos de personas por un cargamento de cocaína adulterada, el caos estalla en Londres.

LA CÚPULA DE CRISTAL. Día 15. Netflix. 'Thriller' creada por Camilla Läckberg, la autora sueca de 'bestsellers' policiacos. Cuando una mujer vuelve a la casa de su infancia, una joven desaparece. Eso le hace revivir un trauma de su pasado, cuando un desconocido la secuestró y la encerró en una cúpula de cristal.

EN LA SOMBRA. Día 15. Filmin. Un político que acaba de ganar las primarias de su partido y su asesor deben esquivar los ataques de otros candidatos.

MARÍA ANTONIETA. Día 16. Movistar Plus+. Temporada 2. En el apogeo de su poder, María Antonieta y Luis se enfrentan a una crisis financiera sin precedentes.

GOVERNMENT CHEESE. Día 16. Apple TV+. En 1969, un hombre sale de la cárcel y descubre que su esposa y sus hijos han formado una unidad familiar poco convencional.

THE STOLEN GIRL. Día 16. Disney+. Una madre deja que su hija vaya a una fiesta de pijamas a casa de su nueva mejor amiga. Pero al día siguiente, cuando va a recogerla, la residencia resulta ser un alquiler de lujo vacío.

NUEVA VIDA EN RANSOM CANYON. Día 17. Netflix. En un pueblo de Tejas (EEUU), tres dinastías de ganaderos se enfrentan por sus tierras.

HAL & HARPER. Día 21. Movistar Plus+. Dos veinteañeros inmaduros huérfanos de madre (Cooper Raiff y Lili Reinhart) deben volar solos cuando se padre (Mark Ruffalo) pone en venta la casa familiar.

LA CHICA DESAPARECIDA. Día 22. Filmin. Aaro busca a Maura, la chica con la que ha iniciado una apasionada relación y que ha desaparecido. Descubrirá que ella le ocultó su verdadera identidad.

STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW. Día 22. Netflix. Espectáculo de Broadway que sirve como precuela de la serie 'Stranger things' y explica los orígenes de Vecna. En 1959, en Hawkins, Indiana, la familia Creel busca empezar de cero, especialmente su hijo adolescente Henry, que desea escapar de un pasado problemático.

ANDOR. Día 23. Disney+. Temporada 2 (última). La guerra se acerca y Cassian se convierte en una pieza clave para la Alianza Rebelde.

REGRESO AL PARAÍSO. Día 23. Cosmo. 'Spin-off' de 'Crimen en el paraíso'. La detective inspectora Mackenzie Clarke regresa a regañadientes a su ciudad natal australiana tras haber fracasado en la Policía Metropolitana de Londres.

THE GREAT NORTH. Día 23. Temporada 5. Animación

DELI BOYS. Día 25. Disney+. Dos consentidos hermanas estadounidenses-pakistanís lo pierden todo cuando muere su padre, un magnate de las tiendas de ultramarinos. Deberán adentrarse en el delictivo negocio secreto de su progenitor para mantener su status.

ÁRTICO: EL FIN DE LOS DÍAS. Día 28. Cosmo. La jefa de policía de Ivalo comienza a investigar un grave accidente que pronto se revelará como el mayor asesinato en masa de la historia criminal finlandesa.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE QUISLING. Día 29. Filmin. Un sacerdote busca una medida de contrición de uno de los traidores más infames de la Segunda Guerra Mundial, el político noruego, colaborador con el nazismo, Vidkun Quisling.

EL LARGO RÍO DE LAS ALMAS. Día 30. Movistar Plus+. Una agente de policía de Filadelfia (Amanda Seyfried) investiga la desaparición de su hermana, adicta a los opioides, relacionada con una serie de asesinatos.

CARÊME, CHEF DE REYES. Día 30. Apple TV+. Un humilde joven parisino se convierte en un famoso chef. Su éxito atrae la atención de grandes políticos, que lo emplearán como espía para Francia.

ASTÉRIX Y OBÉLIX: EL COMBATE DE LOS JEFES. Día 30. Netflix. Animación. Cuando el druida encargado de preparar la poción mágica de la aldea gala pierde la memoria, sus paisanos quedan a su suerte frente al poder de Roma.