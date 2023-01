Patricia Picón resurge como el Ave Fénix en la segunda temporada de Movistar Plus+, que acaba de estrenar este semana. Miren Ibarguren vuelve a dar vida a esta ejecutiva que vuelve dos años después al mundo de las inversiones por todo lo alto, intentando recuperar a su 'dream team' en estas nuevas entregas de la serie creada y escrita por Olatz Arroyo y Marta Sánchez en la que se tratan temas como la conciliación familiar, la igualdad y el postureo, entre otros asuntos, en episodios de poco más de 25 minutos.

Diego Martín, Gracia Olayo, Peter Vives y Bárbara Goenaga también completan el elenco de esta comedia producida por Secouya Studios, y que cuenta con Alexandra Jiménez como fichaje principal. YOTELE habla con Miren Ibarguren sobre la segunda temporada de 'Supernormal' en Movistar Plus+, entre otros asuntos.

Regresas a Movistar Plus+ con la segunda temporada de 'Supernormal'. ¿Cómo la describirías?

Creo que, como toda segunda temporada, es un poco mejor en el sentido de que se le da una vuelta más a todo, ya que el público ya conoce a los personajes y nosotros mismo ya los controlamos. Ya pisamos sobre seguro.

¿Y qué tal fue el rodaje?

Bastante bien. Yo estaba embarazadísima y me cuidaron un montón. Estuve muy a gusto. Nos juntamos un equipo técnico y artístico muy guay. Estuvimos como en familia. La verdad es que es una serie chiquitita y no pudimos estar más a gusto.

A colación de lo de 'serie chiquitita', recuerdo que, en la presentación de la primera temporada, dijisteis que hacer capítulos de 25 minutos de duración era una gran ventaja. En esta segunda, las guionistas y el director han señalado que querían "poner a prueba" a los personajes y dar "más ritmo" a la tramas. Al darle más ritmo, ¿sigue siendo una ventaja?

Sí. El formato corto de esta serie es una ventaja porque vas directo a lo que quieres contar. Entonces, en este sentido, se agradece. Sí que es verdad que esta temporada tiene un ritmo muy particular. Sigue siendo 'Supernormal', pero es verdad que un poquito más ágil.

La duración de los capítulos fue algo también alabado por la audiencia de Movistar Plus+, que acogieron muy bien la primera temporada. ¿Cómo reaccionasteis con el feedback de la gente?

La verdad es que nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. Cuando haces una serie que piensas que es para cierto tipo de público, y al final tiene su propia vida y camina por senderos que no sabes. La verdad es que el feedback ha sido muy bueno. Y hay mucha gente que se ha sentido identificada con el agobio en el que vive Patricia Picón, y sí que lo agradecen porque se han podido reír de sí mismos, según esas personas.

Cambiando de tema, recordando otra vez la presentación de la primera temporada, nos dijiste que tenía muy poco en común con Patricia Picón. Ahora que han pasado cosas en la vida de ambas en los últimos meses, ¿piensas lo mismo?

Ahora sí que tengo muchas más cosas en común con Patricia Picón. Antes se reflejaba la vida del banco y todo eso, y seguramente que te dije que no porque soy nula con los números (risas), pero ahora que ella está en casa y me ha tocado vitalmente la maternidad sí que la entiendo perfectamente y tenemos muchas cosas en común.

Adentrándonos en la segunda temporada, Patricia Picón vuelve demostrando que se puede empezar todo de cero.

Sí, pero también es un personaje que sale un poco de los personajes que vemos porque es absolutamente imperfecta. Ella se trabaja sus obstáculos de una manera bastante reales porque todos intentamos ser un poco perfecto y Patricia muestra que lo intenta, pero que no llega a todo. Es imposible llegar a esa perfección.

Es como un Ave Fénix.

Pues sí, porque, de repente, lo ha perdido todo. Es una mujer que le han echado del trabajo. Hoy en día, que te echen te deja con una cosa de avergonzado. Con esa letra escarlata. Entonces, desde el lugar que puede, ella intenta hacer toda su vida anterior, y la serie trata de eso. De como puede remontar desde el garaje de tu casa. Así han empezado muchas empresas. Es ya un lugar mítico.

¿Piensas que el trabajo llega a salvar a Patricia Picón?

Cuando una tiene una pasión, una quiere ejercerla. A ella le encanta la banca y su trabajo y quedarse en casa, pues bueno, hay que hacerlo, pero, en el caso de Patricia, no le apetece, sino volver a trabajar.

Bajo el tono de la comedía, también tratáis temas importarte como las diferencias que aún hay en la sociedad respecto a la maternidad y la paternidad.

Claro. Tratamos de conciliación de una manera muy real porque es verdad que una mujer, cuando tiene hijos y parece madre como dice un personaje en esta segunda temporada, ya no es tan profesional. Son cosas que pasan en la vida real. Te quedas embarazada en una empresa y te ponen muchos problemas. O en muchas entrevistas de trabaja te preguntan si tienes pensado quedarte embarazada como si fuera un inconveniente. En 'Supernormal' hablamos de esto de una manera cómica que lava muy bien algunos dolores, pero tratamos el tema porque creo que en la sociedad hace falta mejor políticas de conciliación.

Otro tema que también tocáis las fachadas, el postureo...

Eso también responde a la sociedad que estamos viviendo ahora. En redes sociales ponemos lo bien que nos va, por ejemplo, y creo que se nos está olvidando que el fracaso forma parte de la vida también y hay que darle hueco. Los guionistas han querido reflejar en Patricia eso también. Que no pasa nada por fracasar, y todo a través de la comedia.

'Supernormal' está creada y escrita por Olatz Arroyo y Marta Sánchez, dos grandes profesionales del humor con una importante trayectoria de éxitos como 'Aída', 'Allí abajo' o 'La familia perfecta', entre otros, y eso me parece muy importante destacarlo también.

Lo que es chungo de verdad es que todavía nos llame la atención que dos mujeres escriban una serie. Eso significa que no estamos dónde tenemos que estar porque muchas veces me lo dicen en las entrevistas como si las mujeres no supieran escribir tras años de ejercer como guionistas. Cuando una serie la escribe un hombre nadie le pregunta, por ejemplo, si esta serie es solo para hombres, con las mujeres sí que pasa. Por estas cosas hay que seguir luchando. Tanto Olatz y Marta tienen una trayectoria impecable. Han trabajado en las mejores series de este país.

Viendo el final abierto, ¿hay una puerta abierta a una tercera temporada?

Creo que el final de 'Supernormal' siempre se deja abierto por lo que pueda pasar. Esos desenlaces son marcas de la casa de Olatz (Arroyo) y Marta (Sánchez), pero no tenemos ni idea. Vamos a ver cómo funciona esta segunda. Ojalá vaya bien y haya una tercera.

Las plataformas están apostando cada vez más por las comedias. ¿Crees que el género está viviendo una nueva etapa dorada con el streaming?

Creo que la comedia siempre ha estado ahí y el público siempre la ha apoyado porque, ¿a quién no le gusta reírse? Las comedias siempre han tenido seguidores, lo que no han tenido hasta ahora son premios. No tienen reconocimiento, pero seguidores y publico siempre los han tenido. Es cierto que ahora con las plataformas ahí más hueco para todo, incluso para las comedias, pero pienso que siempre ha tenido su sitio.

Cambiando de tema y de serie, te quería preguntar por 'La que se avecina'. Hace unos días, Alberto Caballero confirmó que estarías en la próxima temporada después de que muchos te hayan echado de menos en los capítulos final de la temporada 13. ¿Hay ganas de volver?

Tengo muchas ganas de volver porque es jugar en casa. Es verdad que me fui porque tenía que parir. No puedo parir allí (risas). Estoy deseando de regresar y ver qué ocurren con Yoli y Menchu. Me lo paso pipa. Además, hacer tándem con Loles León es un honor. Lo que aprendo con esa mujer. Es mi profesora.

¿Te sorprendió el revuelo que se originó cuando Yoli 'desapareció' en los capítulos finales de esta temporada?

Tampoco miro mucho las opiniones para ahorrarme las malas, pero sí que me llegaron cosas tipo preguntas si no iba a volver nunca. Esas cosas hablan de que a la gente le mola Yoli y a mí me deja la sensación de que estoy haciendo bien mi trabajo.