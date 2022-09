Antena 3 ha lanzado ya el tráiler de Cristo y Rey, la serie sobre Bárbara Rey y Ángel Cristo que la cadena ha presentado en esta edición del Festival de Vitoria. La producción está protagonizada por el murciano Jaime Lorente y por Belén Cuesta, que encarnan a una de las parejas más mediáticas del mundo del corazón.

El rodaje de la serie -que está compuesta por ocho capítulos de 50 minutos- apenas ha durado tres meses y medio, y recreará los años en los que el domador y la musa del destape acapararon todos los focos de la prensa rosa cuatro décadas después. Estará contextualizada entre los años 1979 y 1988, aunque se ha recurrido a los flashbacks y a un epílogo para retratar también los años posteriores al fin del matrimonio.

Pese a que para los adictos a las series Cristo y Rey ya era 'un caramelito' a esperar, hay dos detalles que no han pasado inadvertidos y que están generando la mayor de las expectaciones: uno en sentido positivo y otro en negativo. En el segundo caso, muchos espectadores han criticado que se escoja a Jaime Lorente para encarnar a Ángel Cristo, dado que su escaso parecido 'resta credibilidad' a la historia: "Yo entiendo que todo hay que embellecerlo un poco, pero no me jodas que han intentado hacer un Ángel Cristo sexy".

Sin embargo, el detalle positivo es el que está despertando el 'hambre' por ver la serie. Una sola palabra que pronuncia la Bárbara Rey ficticia en un momento del tráiler: "Majestad". La gran mayoría de comentarios coinciden en que están deseando verla para descubrir cómo se aborda esa relación entre el rey emérito, Juan Carlos I, y la actriz de Totana:

Daniel Écija, productor y creador de la serie, ha querido dejar claro que “es tremendamente fiel a la historia”, gracias al trabajo de documentación y a la colaboración de la propia Bárbara Rey, que ha dado su aprobación al proyecto, no ha censurado nada y ha permitido que el equipo haya estado conviviendo con ella en Marbella.

Por su parte, la actriz Belén Cuesta, que también estuvo conviviendo con ella, ha dicho en relación a la murciana que "fue una mujer pionera y libre, y le costó una factura. Ha sido increíble, y aún sigo hablando con ella”: "Lo que yo conocía de Bárbara Rey era nada. Al principio me daba vértigo, porque lo que sabía era esa imagen superficial que tenemos de ella, pero me ayudaron sobre todo con la caracterización. La época es casi un personaje más para entender las relaciones”.

El creador ha revelado que se trata de una "historia de amor, violencia, sexo, drogas... y el rey", "una serie divertida, emocional, romántica, pero también muy agresiva y dura, violenta hasta ser escandalosa". Y es que Écija reconoce que “vamos a ver a un Ángel y a una Bárbara muy sorprendentes, porque cuando rascas, no se ha hecho justicia con ellos. Sin justificar que Ángel Cristo se convirtió en un monstruo, y era una bestia. La serie también habla de cómo los ochenta se convirtió en una época de adicciones, de drogas y alcohol”.

El reparto lo completan Cristóbal Suárez (el Rey Juan Carlos I), Adriana Torrebejano (Chelo García Cortés) o Jesús Castro (Paquirri), entre otros.