Bárbara Rey prepara su propia docuserie. Así lo ha afirmado en declaraciones a la prensa en la celebración del 39 cumpleaños de su hija Sofía Cristo. Aunque no ha adelantado la forma en la que se llevará a cabo este documental sobre su vida, sí ha avanzado que se vienen sorpresas.

“No estoy hablando mucho del tema del documental pero cuando esté más cerca de estrenarse ya os hablaré más”, confesaba a Europa Press. La exvedette afirma que nunca ha tenido "tabúes": "Yo hablo de lo que quiero y de lo que no quiero, no", expresa. Preguntada sobre si hablará del Rey emérito Juan Carlos I en esta serie, afirma: "Ya lo veréis...". "Llamad a la Zarzuela y que os expliquen", comentaba entre risas.

Bárbara también se ha pronunciado acerca de 'Cristo y Rey', la serie que prepara Atresmedia sobre su relación con Ángel Cristo y que está protagonizada por Belén Cuesta interpretándola a ella y por Jaime Lorente en el papel del domador.

La artista asegura que no sabe cuándo va a ver la luz ni si coincidirá con su docuserie. Eso sí, cuando le preguntan sobre la actriz elegida para ponerse en su piel, expresa: "Una actriz extraordinaria, guapísima y estoy encantada". "Hemos hablado mucho", cuenta sobre Belén Cuesta, de la que dice: "No podían haber elegido a una actriz mejor". También ha bromeado sobre la elección de Lorente: "Me gusta todavía más que Ángel".