Gilead vuelve, la quinta temporada de 'El cuento de la criada' ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos. Hulu ha anunciado que los nuevos episodios se estrenarán en el país norteamericano el 14 de septiembre de este año. Como aperitivo, la plataforma ha lanzado las primares imágenes de la tanda que, de momento, no tiene fecha de estreno en otros mercados internacionales como España o Latinoamérica, donde está disponible en HBO Max y Paramount+, respectivamente.

Ha sido en redes sociales donde el servicio en streaming estadounidense ha anunciado la llegada de la quinta tanda y en los que ha compartido dos imágenes de los episodios inéditos, en los que se puede ver a June (Elisabeth Moss) con mirada seria y enfadada frente a una Serena (Yvonne Strahovski) ataviada con un traje de viuda y sonriendo maliciosamente.

En el final de la cuarta temporada, June atrajo al comandante Waterford (Joseph Fiennes), también conocido como su violador, a la zona desmilitarizada entre Gilead y Canadá. Luego, ella y un grupo de compañeras que también fueron 'criadas' lo persiguieron por el bosque y lo ajusticiaron. Tras ello, June volvió a su casa, solo para despedirse de su esposo y su hija pequeña. En un centro de detención, Serena abrió un paquete misterioso, donde encuentra el dedo en el que Joe tenía puesta la alianza.

Moss ya adelantó que la quinta temporada aspira a ser una de las más brutales que haya tenido la ficción desarrollada por Bruce Miller y basada en la novela de Margaret Atwood. "Es posiblemente uno de los viajes más salvajes que hemos tenido", declaró a TV Line. "Casi no he podido seguir el ritmo y no es baladí. Realmente, quiero decir, que casi no pude seguir la intensidad de cantidad de trabajo que hay en esta tanda", añadió.

Sonadas ausencias

Desafortunadamente, la quinta tanda no contará con la presencia de Alexis Bledel, quien anunció a finales de mayo que no formará parte de los nuevos episodios. "Después de pensarlo mucho, sentí que debía dejar la serie", declaró en un comunicado de prensa, en el que agradeció el apoyo de Bruce Miller. La nueva temporada deberá revelar qué ha sido de Emily tras la marcha de la actriz.

La sinopsis oficial de la quinta temporada reza: "June se enfrenta a las consecuencias de haber matado al comandante Waterford mientras lucha por redefinir su identidad y propósito. La viuda Serena intenta elevar su perfil en Toronto, a medida que la influencia de Gilead va creciendo en Canadá. El comandante Lawrence trabaja con la tía Lydia mientras intenta reformar Gilead y ascender al poder. June, Luke y Moira luchan contra Gilead desde la distancia, mientras continúan su misión de salvar y reunirse con Hannah".