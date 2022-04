Atresmedia ha presentado ya de manera oficial a los medios 'La ruta', la nueva serie de Atresplayer Premium. Protagonizada por Àlex Monner, Claudia Salas, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa, la ficción está inspirada en la famosa 'ruta del bakalao', de ahí que la cadena haya hecho este encuentro desde Valencia, tierra que acogió este movimiento.

‘La Ruta’ es el viaje de un grupo de amigos de Sueca, desde su despedida en una masificada Ruta Destroy, en 1993, hasta el día que entraron en Barraca por primera vez, en 1981, cuando tanto ellos como “la fiesta” aún conservaban su inocencia.

La cadena ha vuelto a sacar pecho por poner en marcha una nueva producción para su plataforma de pago: "El proyecto de La Ruta tiene una envergadura que va a sobrepasar lo que todos esperan, es algo que no se ha hecho en el mundo", ha afirmado Jose Antonio Antón, director adjunto de contenidos del grupo. Y es que para ‘La Ruta’ ha habido un exhaustivo trabajo de localización para que el espectador también experimente el viaje a la Valencia de los años 80 y 90.

En la serie se han recreado algunas de las discotecas más importantes de la época, como Puzzle, Espiral, N.O.D., ACTV, Spook, Barraca o Chocolate. En todas ellas ha habido una ardua misión para conseguir un fiel reflejo de aquellos años. Algunas de estas discotecas continúan abiertas a día de hoy, como Spook o Barraca, y otras han modificado sus instalaciones. Sin embargo, para todas ellas se ha investigado y elaborado un plan para reproducir la época de manera fidedigna.

Montse García, directora de ficción del grupo, afirma desde que les presentaron el proyecto "vimos que tenia un potencial impresionante, es una serie única, nunca se ha hecho una serie donde se haya contado este fenómeno social y cultural de aquella época". De ahí que hubiera "mucho que contar", afirma Borja Soler, su director, que explica: "Es un viaje de la oscuridad a la luz, hemos buscado las raíces del movimiento social y de ahí la estructura narrativa de la serie, que empieza en el 93 y con cada capítulo da un pasito hacia atrás, para terminar en el año 81".

El elenco protagonista también ha acudido a la presentación y también ha puesto en valor el producto: "Pocas veces he estado en una producción donde se cuiden tanto los detalles", ha expresado Ricardo Gómez. Por su parte, Álex Monner afirma: "Está siendo la hostia rodar esta serie, hemos hecho familia. Estamos haciendo unos personajes complejos y con muchas capas. Lo que hemos experimentado está superando el hype que había". "Estamos contando un proceso que aún no he está acabado, pero lo tenemos en la piel. Ha sido una suerte para mí caer en este equipo así, que lo están cuidando todo tanto. Se está haciendo con un cariño tremendo, ojalá rodar siempre con gente así", ha añadido Claudia Salas, para la que es su primera serie tras 'Élite'.