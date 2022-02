'Servant', una serie casi exquisita

Hace algún tiempo hablaba en estas mismas páginas de la serie de Apple TV Servant. Y lo hice de forma entusiasta. Eran diez episodios de menos de treinta minutos con un gusto por el suspense que muy rara vez hemos podido ver en televisión.

Su atmósfera lenta pero fluida y sus apabullantes giros de guion hacían de Servant una seria casi exquisita, diría yo, siempre y cuando (y esto ya lo dije en su momento) uno decidiera pasar por determinados aros dramáticos.

Vamos a dejarlo ahí. O, dicho de otro modo, si uno decide creerse el primer capítulo, ¡adelante! En caso contrario, busque otra cosa que últimamente hay muchas series. Y ya se sabe lo que pasa con estas cosas. Que, si funcionan, se repiten, se clonan, se multiplican o mejor aún, se estiran.

Lo bueno que tuvo la primera temporada de Servant era que, aunque un pelín dilatada (al final va a ser imposible que una serie no tenga paja), sus episodios pasaban como un suspiro, pero porque su atmósfera se podía cortar con un cuchillo porque se sentía en todos y cada uno de sus fotogramas.

Sin embargo, la atmósfera en una historia de terror es un elemento complejo en tanto requiere de espacios cerrados y de tiempos certeros. Prolongar un drama más allá de lo estrictamente necesario resquebraja la atmósfera.

La tercera temporada, que es la que ahora se está estrenando puntualmente todos los viernes en Apple TV, resulta cada vez más forzada e inverosímil

Llevar Servant a una segunda temporada era una empresa hasta cierto punto lógica pero arriesgada si queríamos sostener el suspense. Meterse en una tercera ya se acercaba más a una temeridad. Pero decidir abordar una cuarta (como parece que está previsto) es, directamente, una insensatez.

La tercera temporada, que es la que ahora se está estrenando puntualmente todos los viernes en Apple TV, resulta cada vez más forzada e inverosímil. Si su punto de partida ya era difícil de asumir, que la cosa dé cada vez más y más vueltas sin terminar de concretarse en nada concreto empieza a oler a tomadura de pelo. Y vaya por delante que lo digo desde el respeto y la admiración que terminaré de vez y seguramente haré lo propio con la cuarta temporada.

Al final volvemos a los mismo. Resulta mucho más rentable para las grandes multinacionales producir series que largometrajes. Al final son más del doble de horas de entretenimiento audiovisual idóneo para mantener al telespectador pegado a la televisión más y más tiempo.

¿Por qué contar una historia en dos horas si podemos hacerlo en 5? ¿O en 10? ¿Cuánta temporadas tenía Juego de tronos? Si hasta Los Simpson deberían haber dejado cortésmente un hueco en la televisión. Nadie se va a quejar, más bien al contrario, y con un poco de suerte hasta te pueden da un Emmy y todo.

Las series están de moda porque por lo visto las historias de ahora son tan importantes y complejas que no se nos pueden condesar en un par de horas. O mejor aún, en hora y media. Puro delirio.

De verdad que todo esto me huele a chamusquina. Veo series buenas que son dinamitadas por hilos narrativos secundarios que no llevan a ningún sitio y que solo inflan su duración hasta la angustia. Servant, afortunadamente, no llega a tanto, pero no cabe la menor duda de que juega en la misma liga. A media hora el episodio, diez episodios por temporada, cuatro temporadas.

Sus episodios pasan rápido y esto se agradece, sobre todo cuando llega el capítulo que no aporta nada

El asunto se nos va hasta las ¡veinte horas de duración! Honestamente, así, entre nosotros, ahora que no les ve nadie y ningún listillo les va a juzgar por lo que digan. ¿De verdad creen que una historia, la que sea, merece veinte horas? No, no y mil veces no.

Aún así, insisto, Servant no es de los peores ejemplos. Como digo, sus episodios pasan rápido y esto se agradece, sobre todo cuando llega el capítulo que no aporta nada, que todas las series tienen uno.

También es una serie con un uso muy singular de la música y de la planificación, orquestando algunos planos verdaderamente complejos que muy bien podrían ser llevados a alguna que otra facultad de comunicación para argumentar como a través de una cámara las cosas se pueden ver de muchas formas, sin que esto implique adulterar la trama.

Pero bueno, sin irme por las ramas. ¿Servant está bien? Sí, pero... Estaba mejor cuando empezó y, todavía hoy, algunos momentos se erigen como de lo mejor de la televisión actual dentro del género. Pero le sobra paja por un tubo y, sinceramente, creo que cada vez más.

La idea de hacer del hogar del matrimonio protagonista una especie de mansión de los secretos misteriosos y tenebrosos empieza a rozar el disparate y un día de estos nos debería extrañar a nadie que de ahí saliera la criatura de Frankenstein.

Pero bueno, insisto, Servant no es una pérdida de tiempo particularmente formidable, se queda en una pérdida de tiempo únicamente puntual. Lo que podría ser bueno, pero no se engañen, no deja de ser una pérdida de tiempo. Y ojo, que la serie no está mal.