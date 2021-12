HBO Max felicita el año a sus suscriptores con un regalo: un adelanto de las series con las que les va a entretener durante los próximos meses. Se tratan tanto de continuaciones de series ya consideradas un clásico, del que es un ejemplo la precuela de ‘Juego de tronos’, 'House of Dragon', así como nuevas incorporaciones, de la que serían un exponente 'The Time Traveler's Wife' y 'The White House Plumbers' .

Apuntamos algunos de los títulos que se podrán ver este 2022.

Nuevas temporadas

Además del estreno de la precuela de 'Juego de tronos', 'House of Dragon', tendrán nuevas temporadas las series 'Westworld' (la cuarta), 'Euphoria' , 'El pacificador' ('Peacemaker'), spin-off de ‘El escuadrón suicida’. Otras series que seguirán serán 'La materia oscura', 'Gossip Girl' y 'Pretty Little Liars: Original Sin' , 'The Righteous Gemstones', 'Legendary', 'Barry', 'Hacks' y The Flight Attendat. Además de las series de Ridley Scott, 'Raised by Wolves', y de Robin Thede, 'A Black Lady Sketch Show'.

Las novedades

Pero no todo es aportar por éxitos seguros. También hay nuevas a apuestas. Entre ellas la nueva adaptación de la novela 'The Time Traveler's Wife', con Theo James ( 'Divergente') y Rose Leslie ('Juego de tronos'), con el mismo título, que cuenta la historia de amor de un matrimonio que se complica por un viaje en el tiempo, y la miniserie de cinco episodios 'The White House Plumbers', adaptación de la novela 'Integrity, que cuenta la historia real de los autores intelectuales del Watergate.

Además del ‘thriller’ 'We Own This City', también basado en un caso real: la muerte de un joven afroamericano que estaba bajo custodia policial y el escándolo que esto generó, y 'Our Flag Means Death', una comedia inspirada en la vida de un terrateniente del siglo XVIII que dejó todo para convertirse en pirata. Y de los malo.

Otras nuevas propuestas en forma de miniserie son : 'Julia', protagonizada por una chef estrella de la televisión; 'DMZ', la adaptación del cómic de Brian Wood y Riccardo Burchielli; 'Love & Death', sobre una modélica ama de casa que mató a una compañera a hachazos, y 'The Staircase', que cuenta la historia del documental de 'true crime' de Jean-Xavier de Lestrade que emite Netflix, sobre el jucio al escritor Michael Peterson por la muerte de su mujer.