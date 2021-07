'The Boys', 'Bridgerton', 'The Crown', 'El cuento de la criada', 'Lovecraft Country', 'The Mandalorian', 'Pose' y 'This is Us' fueron nominadas al Emmy a la mejor serie dramática, anunció este martes la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

En la categoría de comedia, 'Black-ish', 'Cobra Kai', 'Emily in Paris', 'Hacks', 'The Flight Attendant', 'The Kominsky Method', 'Pen15' y 'Ted Lasso' pugnarán por el galardón.

'WandaVision' y 'Mare of Easttown' lucharán por el Emmy a la mejor serie limitada (miniserie), un apartado en el que también serán candidatas 'I May Destroy You', 'Gambito de dama' y 'The Underground Railroad.'

En el apartado de interpretación, Anya Taylor-Joy recibió este martes la nominación a la mejor actriz de una serie limitada (miniserie) o película televisiva por su trabajo en 'Gambito de dama'. La joven, nacida en Estados Unidos y con ascendencia argentina y española, se medirá en una potente categoría a Kate Winslet ('Mare of Easttown'), Cynthia Erivo ('Genius: Aretha'), Elizabeth Olsen ('WandaVision') y Michaela Coel ('I May Destroy You').

La 73 edición de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva, se celebrará el próximo 19 de septiembre.