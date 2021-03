'Estoy vivo' regresa esta noche a La 1 con una cuarta temporada cargada de regresos muy esperados. Uno de ellos será el de Cristina Plazas, que vuelve a la ficción creada por Daniel Écija producida por TVE en colaboración con Globomedia y Good Mood para dar vida a Marta, la hermana meliiza de Laura Beltrán, personaje que murió en el inicio de la tercera tanda de capítulos. YOTELE habla con la actriz sobre la cuarta temporada de 'Estoy vivo'.

¿Qué vamos a ver a partir de este miércoles en la cuarta temporada de 'Estoy vivo?

Es una temporada que está corregida y aumentada como suele decirse. Creo que tenemos a los espectadores preparados para asumir que 'Estoy vivo' es esa serie que mezcla géneros como la comedia, el drama, la ciencia ficción, el terror... Los seguidores van disfrutar mucho.

Me imagino que también será un hito para vosotros llegar a una cuarta temporada en el panorama audiovisual actual.

Además con el riesgo que tiene 'Estoy vivo'. Es verdad que no es la primera vez que Daniel Écija como creador hace un órdago de estas características. Recordemos 'Aguila Roja', que estuvo muchas temporadas en TVE, pero la pregunta con 'Estoy vivo' era hacia dónde iría. No solo hemos hecho una cuarta, sino que a 'Estoy vivo' le queda mucha vida porque los guionistas se inventan cada historia que parece que tienen la cabezas llenas de ideas. No digo yo ni quién podría estar.

¿Ready?

El miércoles que viene, 10 de marzo, se estrena la cuarta temporada de Estoy Vivo 😳😳 ¡Y ya tenemos tráiler!

¿No estáis flipando? Porque nosotros un poco.



Ready no, SUPER ready 💪 @rtve #EstoyVivo4T pic.twitter.com/zT89gXfmTF — Estoy Vivo (@estoyvivo_tve) March 4, 2021

¿Cómo ha sido grabar en plena pandemia? ¿Ha sido la temporada más dura de grabar?

Sin duda. Primero por la sensación de todos nosotros. Somos prácticamente familia y volver a vernos, no poder abrazarnos y no poder mirarnos bien a la cara... Si vuelvo a ver al equipo sin mascarillas, tendré que volver a reconocerles porque hemos estado seis meses solo viéndoles los ojos. Eso es duro. Soy consciente que lo es para todos, pero cuando ya te has acostumbrado.

Además es un material sensible porque cuando los actores y las actrices tenemos que ensayar es muy importante mirarnos globalmente. Hacíamos ensayos con mascarilla y era muy dificultoso interpretar con ella puesta. Además, he de decir que 'Estoy vivo' es una de las producciones que más suerte han tenido porque no han podido con nosotros ni Filomena ni la covid. Ha sido duro, pero lo hemos conseguido fácilmente. Más duro ha sido para los sanitarios que están salvándoos la vida cada día.

Vuelves en esta cuarta temporada como Marta, la hermana melliza de Laura Beltrán, que murió en el inicio de la tercera temporada tras un accidente... ¿Qué nos puede contar de ella?

Los espectadores saben que Laura resucitó, pero en su barrio y en su mundo murió. Ella vuelve con esta nueva identidad y abriendo un bar con Sebas (Jesús Castejón). Habrá alguna historia en la que hay un cierto peligro de saber quién es, pero su nombre es Marta. Desde el principio, se ve que recupera a su familia y amigos de siempre, pero ante el mundo no puede ser ella.

Cuando estuvo en el cuerpo de la comisaría Verónica (Aitana Sánchez-Gijón), en la tercera temporada, Márquez (Javier Gutiérrez) se atrevió a contarle a Laura su verdadera identidad. ¿Este hecho también va a estar presente en estos nuevos capítulos?

Todo lo que ha pasado en la tercera temporada con Verónica trascenderá en esta cuarta. Iniciamos los nuevos episodios sabiéndolo todo. Ahora Laura también sabe que Márquez es Andrés Vargas.

En la rueda de prensa, dijiste que 'Estoy vivo' es una serie de segundas oportunidades que también habla de la posibilidad de salir de cualquier agujero. Además del regreso de Laura como Marta, ¿se nota especialmente en esta cuarta temporada esas segundas oportunidad?

Totalmente. No te puedo contar mucho de las tramas, pero las segundas oportunidades estarán más presentes que nunca. Hay cosas muy potentes respecto a esto. Concretamente, en esta temporada, vemos que ni siquiera lo que te pasó cuando eras niño o joven impide que tu vida pueda ir bien. Siempre hay un momento en el que puedes ir a atrás y recuperar el camino. Una vez más, en 'Estoy vivo', le da la oportunidad a los personajes de hacer borrón y cuenta nueva en su vida y recuperar la felicidad.

Os dejamos por aquí un resumen de la rueda de prensa que ha tenido esta mañana el equipo de Estoy Vivo para presentar la cuarta temporada 💪

La tenéis entera en este link ➡️ https://t.co/kTlRgssvxj pic.twitter.com/bkPHO7E92a — Estoy Vivo (@estoyvivo_tve) March 4, 2021

En dicha presentación, Daniel Écija también anticipó que habría más humor en estos capítulos asegurando que en este año tan horroroso tocaba reírnos. ¿Será el ingrediente principal de esta temporada dentro del equilibrio de género de 'Estoy vivo'?

No sé si será el ingrediente principal, pero sí que hay más humor. De alguna manera, los espectadores que nos ha acompañado a lo largo de estas temporadas han visto que los personajes han vivido momentos de máxima tensión. Por ejemplo, Laura perdió a su marido y luego ella y sus hijas murieron y resucitaron. Hay una serie de cosas que hacen que los personajes estén situados en un lugar que no es el nuestro. Ellos saben de la existencia de 'La pasarela' y tienen como una esperanza en las cosas que van sucediendo. Esta temporada se inicia con un apagón. En vez de vivirlo como en la primera temporada, que era como sin solución de continuidad, ahora lo que vemos son personajes que tienen esperanza. Hay momento de dolor, pero hay mucho humor, esperanza y misterio.

¿Crees que esa esperanza era más necesaria que nunca transmitirla desde la serie en estos momentos?

Sí. Creo que ha sido completamente intencionado. Pienso que ha habido un deseo de Daniel Écija y los guionistas de seguir hacia adelante con ilusión y alegría para que la gente se lo pase bien y disfrute viendo la serie. Hay grandes dramas, pero también hay mucha amistad, buen rollo, problemas que se relativizan...

Las tramas de la serie no hacen alusión a la pandemia, pero cuando paralelamente morían 1000 personas al día y era un horror mirar las noticias, también veíamos esa capacidad de reinvención de la gente en sus propias casas, inventándose una manera de seguir así adelante. Hay un espíritu humano de supervivencia y positivismo que era impresionante, sin quitarle ni ápice de drama a lo que hemos vivido. Qué increíble esa capacidad de superación. Pues en 'Estoy vivo' pasa esto. Son personajes que han vivido cosas duras todo el rato y afrontan la vida como esa familia que tira hacia adelante. Son 'Los Vengadores' de Vallecas.

💥 OJO, notición sobre #EstoyVivoT4



¡El próximo MIÉRCOLES vuelve @estoyvivo_tve, y lo hace a lo grande! pic.twitter.com/UVGe90h9BV — RTVE Comunicación (@RTVE_Com) March 3, 2021

En esta cuarta temporada, Anna Castillo tampoco estará del elenco actoral de 'Estoy vivo'. ¿Ves posible su regreso en un futuro?

Nunca se sabe. En la familia de 'Estoy vivo' entramos y salimos. Mira lo que me ocurrió en la tercera temporada. Por una parte, te da rabia que tu personaje no esté, pero yo hice otra serie con otro personajes con otras tramas. Esto también funciona así. Las ficciones no son la vida. Veo las series americanas y me digo que los actores han tenido que firmar las cinco temporadas porque si no no hay quién se crea que un actor esté cinco temporadas seguidas en una serie y no le ofrezcan otras series.

En cambio, Guiomar Puerta, Almagro San Miguel y Pablo Vázquez son los nuevos fichajes de esta cuarta temporada. ¿Qué nos puedes contar de sus personajes?

Vamos a tener unas incorporaciones que vais a alucinar. He flipado mucho con los nuevos compañeros. Hay una villana espectacular, un comisario que es un tipo estupendo.... Hay muchos personajes nuevos que nos traen novedad, misterio y ganas de saber.

