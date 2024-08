'Lo sabe, no lo sabe' regresa a Cuatro 11 años después de su final y con Xuso Jones como maestro de ceremonias de esta nueva etapa. Será esta noche a las 21:30 horas, aunque a partir del lunes se emitirá diariamente a las 18:00 horas.

En ‘Lo sabe, no lo sabe’, realizado en colaboración con Producciones Mandarina el presentador recorrerá las calles de diversos lugares de España 'a la caza’ de transeúntes que se presten a participar. A quienes accedan, se les formularán sucesivamente hasta cinco preguntas de cultura general que no tendrán que responder directamente, ya que deberán dejarse guiar por su intuición y elegir entre los transeúntes de la zona quién podría conocer o no la respuesta, ya que el éxito o el fracaso ante cada pregunta se basará unas veces en el acierto y otras en el error en las contestaciones.

A medida que vaya escogiendo correctamente ‘acertantes’ y ‘no acertantes’, en las cuatro primeras preguntas los concursantes acumularán 200 euros por cada pregunta resuelta con la consigna que había sido indicada. Si no superan alguna pregunta, podrán utilizar, solo una vez, el comodín de ‘La llamada de emergencia’ y si consiguen un pleno de cuatro aciertos, tendrán un bonus de 200 euros más. Llegado a este punto tendrán que escoger entre plantarse y llevarse el dinero a casa o arriesgarse a perderlo todo en una quinta pregunta, con el incentivo de que, si la superan, podrán multiplicar su premio hasta por 50 y ganar 50.000 euros.

La propuesta: aceptar el desafío de participar en un concurso de preguntas y respuestas para la televisión mientras caminas por la calle; el reto: elegir alguna persona de las que caminan a tu alrededor solo basándote en la intuición para que responda por ti; el giro: tener que buscar, a veces, a alguien que no sepa la respuesta; los incentivos: pasarlo estupendamente y vivir la emoción de conseguir hasta 50.000 euros de premio.

Para el primer programa, que se emitirá en prime time, Xuso Jones llevará la emoción del concurso a varias ciudades españolas, iniciando su viaje en Barcelona. Mientras recorre las calles de la Ciudad Condal, conoce al primer concursante, Ángel, un simpático prejubilado de 60 años que acepta el emocionante reto y se une al presentador en una divertida búsqueda de respuestas correctas y fallos estratégicos por la capital catalana. La aventura continúa en Torremolinos, donde Xuso encuentra a Inma, una risueña gestora de 54 años que se convierte en la estrella del día tras confesar su admiración por el presentador. Juntos exploran la zona peatonal del municipio, donde Inma se enfrenta a las preguntas de Xuso con un objetivo en mente: lograr el premio para alquilar un balcón en el Semana Santa de Málaga.

Antena 3 emite esta noche a las 22:00 horas un nuevo capítulo de 'Secretos de Familia'. En el episodio, Ceylin está preocupada por la relación que Parla tiene con su cliente, mientras que esta está muy ilusionada.

Ilgaz sigue trabajando para destapar a Yeliz, la asesina de uno de sus casos. De hecho, reabre una investigación antigua, ya que está convencido de que en el pasado mató a su hermano.

Además, Yeliz ordena a un sicario acabar con el fiscal Kaya, mientras Osman prepara el medicamento para matar al marido de Zümrut.

Telecinco emite esta noche una nueva entrega de 'Adicina qué hago'. El concurso presentado por Santi Millán vuelve a poner su bote en juego a cambio de avinar el talento de los invitados.

Dos equipos de dos jugadores -cada uno integrado por un anónimo y un famoso que le da consejos y sugerencias- compiten por un premio económico que recibirán si consiguen descubrir qué talento de una lista dada poseen 10 invitados diferentes que se sitúan ante ellos. Para lograrlo tendrán que echar mano de su intuición en cuatro rondas por equipo (ocho en total), una penúltima ronda donde se incluye una bola extra y una ronda final donde se podrá ganar el premio.

Al comienzo, los equipos jugarán intentando adivinar los 8 primeros talentos: cada uno tiene la opción de decidirse por una de las opciones o pasar y que el otro equipo responda. En caso de que un equipo falle, el dinero irá al equipo contrario, por lo que la estrategia juega un papel importante.

En la penúltima ronda, con el noveno invitado, entra en juego la bola extra de 15.000 euros. En esta ocasión, los dos equipos juegan a la vez eligiendo una bola cada uno de entre tres opciones donde puede encontrarse este premio, además de una opción de entre las posibles habilidades, que puede ser la misma para los dos o una diferente cada uno.

Por último, la ronda final la juega el concursante que más dinero tiene acumulado y, con ayuda de los dos invitados VIP, tiene que elegir entre apostar todo a uno (o perderlo todo si falla) o repartir el dinero entre los 4 invitados que tiene frente a él. En este caso se conoce cuál es el talento y tiene que decidir cuál de esas personas lo tiene.