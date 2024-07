‘El Grand Prix’ estrena este lunes (22:05 horas) una nueva temporada en La 1 de TVE. El programa presentado por Ramón García incorpora este verano casi el doble de juegos que al año pasado, con un total de 31 divertidas pruebas. Los primeros valientes en afrontarlas serán los vecinos de Bembibre (León) y Almacelles (Lleida), alentados por Leo Harlem y Lorena Castell como padrinos. Entre las novedades de este año, se encuentran propuestas tan divertidas como ‘Bienvenidos a Tartópolis’, donde los jugadores tendrán que estampar tartazos en la cara de los vecinos del pueblo rival, ‘Champions Prix’, un gigante futbolín humano en el que los equipos tendrán que chutar a base de soplidos, ‘Wikipeques’, un juego de tres generaciones en el que padrinos y personas mayores de los pueblos se aliarán para adivinar un concepto que los niños del Grand Prix describirán a su manera, ‘Los Recogecocos’, donde se verá a los jugadores trepar por una gigantesca palmera flotante, emocionantes gincanas como ‘Superfontaneros’, con jugadores saltarines, o la ‘Operación Miau Miau’, un recorrido contrarreloj por rescatar a un pequeño gatito y devolverlo junto a su mamá. Y todo ello sin renunciar a pruebas clásicas como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’ o ‘El diccionario’.

Por su parte, Telecinco apuesta esta noche por una gala ‘Tierra de nadie de ‘Supervivientes: All Stars’ (22:00 horas). Los concursantes afrontarán un momento clave en el concurso que puede determinar para uno de ellos el éxito en lo que resta de aventura: la lucha por el Tridente Dorado, el privilegio más importante de toda la edición ‘All Stars’, que distinguirá a su ganador como ‘líder de líderes’ y le permitirá salir de la lista de nominados y cambiarse por otro compañero en cualquier momento de su paso por los Cayos Cochinos. Para poner en juego este súper privilegio, ‘Supervivientes All Stars’ llevará a cabo un despliegue sin precedentes de espectaculares juegos en la playa, toda una serie de pruebas de equilibrio, fuerza, inteligencia y estrategia en la que las leyendas tendrán que darlo todo para alzarse con el ansiado Tridente Dorado. Además, tendrá lugar una ceremonia de salvación en la que uno de los tres nominados se librará de convertirse en el tercer expulsado; y Olga Moreno, segunda expulsada, será recibida y entrevistada en el plató.

Antena 3 emite esta noche un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ (22:45 horas). En esta ocasión, La familia de Sengül va a su funeral. Todos siguen conmocionados tras sufrir una pérdida tan repentina. Sus hijos están devastados. Ömer va a participar en las olimpiadas de matemáticas en Ankara. Suzan se siente muy orgullosa de su hijo y Süsen le ayuda a estudiar y practicar. Suzan se entera de que la mujer del sicario que mató a Ahmet tiene relación con Sevval y se queda muy extrañada. Sevval descubre los antecedentes penales de Gökhan, el padre de Berk, y le despide. Gökhan quiere montar su propio negocio y piensa en pedirle el dinero a su hijo.

Una nueva entrega de ‘100% únicos’ llega este lunes a Cuatro (22:50 horas). El actor Javier Gutiérrez y el presidente del Atlético de Madrid y empresario Enrique Cerezo visitan el plató de ‘100% Únicos’. En una entrevista llena de empatía, Javier Gutiérrez habla con los reporteros sobre su experiencia trabajando con actores con distintos tipos de discapacidades en la película ‘Campeones’ y aporta su testimonio como padre de un niño con discapacidad. La llegada de Enrique Cerezo desata el furor en el grupo de reporteros, muchos de ellos forofos del fútbol. En su charla, motiva a sus entrevistadores narrando cómo ha logrado hacer de su pasión un medio de vida y cuenta anécdotas relacionadas con su faceta de empresario en el mundo del cine, otra de sus pasiones desde niño.

laSexta emite esta noche un nuevo pase de ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’ (22:30 horas). Desde que se cruzaron los caminos del agente Hobbs (Johnson), un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense, y del solitario mercenario Shaw (Statham), ex miembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos cae antes. Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton (Elba) se hace con el control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas. Cuando Shaw se entera de que además Brixton ha derrotado a su hermana, una brillante e intrépida agente secreta del M16 (Kirby), él y Hobbs no tendrán más remedio que dejar su mortal enemistad a un lado para salvar el mundo y derrotar al único hombre capaz de acabar con ellos.